La Policía Nacional en Almería detiene a un fugitivo internacional condenado por violación grupal en Francia y participa en la recuperación de un vehículo sustraído con tres arrestados en Roquetas de Mar

Especialización, iniciativa y coordinación operativa del Grupo de Noches de la Policía Nacional

§ Dispositivo nocturno urgente en el entorno portuario para evitar la huida de un condenado por violación grupal

§ Coordinación con UDYCO Central culmina con la localización y detención de un reclamado por la justicia francesa

§ Agentes fuera de servicio detectan movimientos sospechosos y activan la recuperación de un turismo robado

§ Intervención conjunta con Guardia Civil permite la detención de tres individuos con amplio historial delictivo

La Policía Nacional en Almería ha detenido a un fugitivo internacional reclamado por las autoridades francesas y ha participado en una actuación conjunta que ha culminado con la detención de tres individuos como responsables de la sustracción de un vehículo en Roquetas de Mar, todo ello en el marco de dos intervenciones desarrolladas por el Grupo de reacción de noches de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Almería, una unidad especializada cuya creación ha supuesto un refuerzo estratégico en la lucha contra la delincuencia más grave en horario nocturno.

La puesta en marcha de este grupo operativo específico ha demostrado ser un acierto en términos de prevención, reacción inmediata y coordinación interinstitucional, consolidándose como un elemento clave en la reducción de la actividad delictiva en la franja horaria de mayor incidencia criminal. Su disponibilidad permanente, capacidad de despliegue inmediato y especialización investigadora permiten dar respuesta ágil tanto a delincuentes itinerantes como a reclamados internacionales de alta peligrosidad.

En la primera actuación, los agentes, en coordinación con el Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales de UDYCO Central, procedieron a la detención en la ciudad de Almería de un varón de 23 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega tras haber sido condenado en Francia a doce años de prisión por violación grupal y robo con violencia agravado.

El detenido se había fugado en octubre de 2025 de un centro hospitalario psiquiátrico en Francia, donde permanecía ingresado mientras cumplía condena penitenciaria. Desde ese momento, era objeto de búsqueda internacional, existiendo además indicios de peligrosidad por la posible utilización de armas.

Tras recibir información sobre su posible presencia en la provincia y ante el riesgo inminente de abandono del territorio nacional por vía marítima, el Grupo de reacción de noches, activó de inmediato un dispositivo específico en la zona portuaria de la capital almeriense, desplegando efectivos de paisano para controlar posibles vías de escape.

La presión operativa permitió localizar el punto donde ocultaba sus pertenencias y, tras diversas gestiones de campo, fue finalmente detenido y puesto a disposición judicial del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, decretándose su ingreso en prisión provisional.

En una segunda intervención, esta vez desarrollada en Roquetas de Mar, la capacidad de reacción del grupo volvió a resultar determinante. Un agente fuera de servicio detectó un vehículo circulando de forma errática por una zona residencial, con tres ocupantes que mostraban un patrón de vigilancia típico previo a la comisión de robos con fuerza en viviendas. Tras comunicar los datos del turismo y comprobar que constaba una requisitoria en vigor por sustracción, se activó el protocolo de coordinación con la Guardia Civil.

Otros dos agentes fuera de servicio se sumaron al seguimiento discreto del vehículo, logrando localizarlo estacionado en el Camino de las Salinas. Ante el riesgo de huida, intervinieron identificándose como Policías Nacionales y asegurando la situación hasta la llegada de la patrulla de Guardia Civil, que colaboró en la detención y traslado de los implicados.

En el interior del maletero se hallaron herramientas habituales para la comisión de robos con fuerza. Los tres detenidos cuentan con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio y tráfico de drogas. El conductor fue puesto a disposición judicial de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, decretándose su ingreso en prisión.

Estas actuaciones evidencian el impacto real y tangible del Grupo de reacción que presta servicio exclusivamente en la noche, combinando prevención activa, inteligencia operativa y cooperación policial efectiva. La ciudadanía cuenta así con un recurso especializado que no solo actúa cuando el delito ya se ha producido, sino que interviene de manera anticipada para impedir su consumación y neutralizar a quienes generan mayor alarma social.