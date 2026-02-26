AEDAS Homes presenta28 unifamiliares con zonas comunes en la mejor parte de Entrenúcleos

Elina, nombre de la promoción en Dos Hermanas, está integrada por adosados y pareados de 3, 4 y 5 dormitorios en una urbanización con piscina, jardines y espacio de juegos.

El residencial se alza como un producto muy especial por su limitada oferta, sus amplias parcelas privadas de 250 m2 y su buena ubicación en el ámbito junto a Montequinto.

María del Valle de la Lastra, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Sevilla: “Elina está pensada, sobre todo, para familias consolidadas o en crecimiento con un poder adquisitivo medio que ya poseen una vivienda y que ahora buscan otra de obra nueva que se adapte mejor a sus necesidades actuales”.



AEDAS Homes, promotora de viviendas de referencia a nivel nacional, continúa creciendo en el nuevo ámbito de Entrenúcleos, en Dos Hermanas (Sevilla). Tras el éxito cosechado en varias promociones en este enclave, ahora la compañía presenta Elina, un residencial con un producto único de sólo 28 unifamiliares de 3, 4 y 5 dormitorios y atractivas zonas comunitarias que llega para responder a la alta demanda existente de este tipo de oferta unifamiliar.

“Elina se alza como una urbanización muy especial en Entrenúcleos por su limitada oferta de viviendas unifamiliares -seis agrupaciones de cuatro unidades más dos agrupaciones de pareados-; por las amplias parcelas privadas -de 250 metros cuadrados-; por las completas zonas comunitarias; y por la buena ubicación en el ámbito junto al tranquilo barrio de Montequinto”, asegura María del Valle de la Lastra, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Sevilla.

Conexión rápida con Sevilla

La Gerente remarca que la nueva promoción de AEDAS Homes en Entrenúcleos ofrece viviendas amplias, con distribuciones cómodas y prácticas, buenas calidades y mucha luz natural y en la mejor zona del barrio, que disfruta además de conexión rápida con Sevilla capital. “Además”, añade, “se trata de una promoción con piscina, jardines y espacio de juegos infantiles”.

Elina, que está en periodo de registro de interesados, ha sido concebida para unos elegidos por su limitada oferta. “En concreto”, especifica María del Valle de la Lastra, “esperamos un perfil de cliente predominante de familias consolidadas o en crecimiento con un poder adquisitivo medio, y que mayoritariamente ya posee una vivienda y busca otra que se adapte mejor a sus necesidades actuales y de mayor calidad”.

400 viviendas en Entrenúcleos

Elina es la novena promoción de AEDAS Homes en Entrenúcleos tras Eris I, Eris II, Portia I, Portia II, Elara I y Elara II, ya entregadas y donde quedan a la venta las últimas unidades listas para entrar a vivir; y Enea, Elara III y Elvenia, las tres en construcción. En total, AEDAS Homes ya ha lanzado cerca de 400 viviendas en Entrenúcleos, incluidas las 28 unidades de Elina.

Con Elina, AEDAS Homes consolida su posición como promotora referente en Entrenúcleos y, exactamente, en la zona este del nuevo ámbito, donde la compañía ha dado las llaves de los residenciales Elara I y Elara II, un proyecto de 100 viviendas adosadas en total de 4 dormitorios -quedan las últimas unidades a la venta listas para entrar a vivir-; y tiene en construcción Enea (28 pareados de 4 y 5 dormitorios).