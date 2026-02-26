104 bebés nacidos en 2025 gracias a la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Universitario Torrecárdenas

El centro almeriense ha incorporado nuevos ecógrafos 3D para optimizar el diagnóstico y seguimiento de las pacientes

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de la Unidad de Reproducción Humana Asistida (URHA) ha cerrado el último ejercicio con un balance que invita a la esperanza al producirse el nacimiento de más de 100 niños y niñas, 104 exactamente, tras los tratamientos realizados en sus instalaciones.

Bajo la coordinación del doctor Juan José Khouri, la unidad mantiene una actividad asistencial incesante. En el último año, el equipo ha llevado a cabo cerca de 350 ciclos de fecundación in vitro (FIV), logrando que una de cada tres mujeres tratadas consiguiera un embarazo evolutivo.

La Unidad de Reproducción Humana Asistida, además de ser un centro de alta tecnología, es un espacio donde se ofrece un abordaje integral y personalizado. La unidad atiende anualmente a cientos de pacientes derivados desde Atención Primaria y otros servicios hospitalarios, garantizando una atención equitativa y de calidad dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Excelencia técnica y factor humano

La cartera de servicios del Hospital Universitario Torrecárdenas abarca desde la inseminación artificial hasta la fecundación in vitro y la preservación de la fertilidad por causas médicas, tanto femenina como masculina. Este último punto es vital para pacientes que deben someterse a tratamientos oncológicos u otros procesos que puedan comprometer su capacidad reproductiva futura.

«Nuestra misión va más allá de la técnica; se trata de acompañar a las personas en uno de los proyectos vitales más importantes: formar una familia. Contar con un equipo que combina décadas de experiencia con la energía de los nuevos protocolos científicos es lo que nos permite ofrecer estos resultados», ha destacado el doctor Juan José Khouri.

Apuesta por la innovación con nuevos ecógrafos en 3D

Para mantener estos estándares de éxito, el Hospital Universitario Torrecárdenas ha reforzado recientemente el equipamiento de la unidad con la adquisición de dos nuevos ecógrafos 3D de última generación. Estas herramientas permiten una mayor precisión diagnóstica y un seguimiento mucho más exhaustivo de los tratamientos de estimulación y desarrollo embrionario, minimizando riesgos y optimizando los tiempos.

Este crecimiento de la Unidad de Reproducción Humana Asistida también “reside en su engranaje multidisciplinar” añade Khouri. Ya que la unidad cuenta con un equipo de profesionales que incluye facultativos especialistas en Ginecología y Obstetricia, especialistas de Laboratorio Clínico y Embriólogos y personal de Enfermería y Técnicos especializados. “Esta colaboración transversal garantiza que cada caso sea analizado desde todas las vertientes científicas posibles, siempre bajo la premisa de la evidencia clínica y el respeto a la singularidad de cada paciente” concluye el coordinador de la Unidad.