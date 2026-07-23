El subdelegado del Gobierno recibe al coronel José Manuel Sánchez Arribas, jefe del Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La Legión

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha mantenido hoy un encuentro institucional con el coronel José Manuel Sánchez Arribas con motivo de su presentación oficial tras asumir el mando del Tercio “Don Juan de Austria” 3º de la Legión, con base en Viator. Durante la reunión, ambos han abordado la colaboración y coordinación entre la Subdelegación del Gobierno y el Ejército de Tierra en aquellos ámbitos de interés común para la provincia.

José Manuel Sánchez Arribas cuenta con una dilatada trayectoria militar, vinculada durante gran parte de su carrera a unidades de máxima operatividad como la Legión y los Regulares. Antes de asumir el mando del Tercio, ejerció responsabilidades de liderazgo tanto en Melilla como al frente del contingente español desplegado en Eslovaquia, donde dirigió la participación de España en la misión de la OTAN en el flanco oriental europeo, una labor reconocida por su contribución a la estabilidad y la seguridad en la zona.

El subdelegado del Gobierno ha dado la bienvenida al coronel y le ha trasladado su disposición a mantener la estrecha colaboración institucional que caracteriza las relaciones entre la Administración General del Estado y las Fuerzas Armadas, al tiempo que le ha deseado “el mayor de los éxitos en esta nueva etapa” al frente de una de las unidades con mayor arraigo e historia de la provincia.

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