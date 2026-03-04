La Policía Nacional presenta el balance de las agresiones a profesionales sanitarios durante el pasado 2025

En el Complejo Policial de Canillas

Durante el pasado año se han llevado a cabo más de 11.000 actuaciones policiales, tanto en centros sanitarios como durante atenciones domiciliarias, que dieron lugar a la detención de 138 personas como autores de agresiones a profesionales sanitarios

Durante el 2025 se tramitaron 513 denuncias y los tipos delictivos más habituales fueron el atentado a funcionario público, las amenazas y las lesiones

76 policías nacionales ejercen como interlocutores policiales sanitarios en todo el territorio nacional, representando un canal bidireccional de comunicación fluido con el sector sanitario hacia el que se desarrolla actividad preventiva y difunde formación

La Policía Nacional ha presentado hoy en el Complejo Policial de Canillas el balance de las agresiones a profesionales sanitarios durante el año 2025, en el que se llevaron a cabo más de 11.000 intervenciones policiales. Concretamente se realizaron más de 3.500 actuaciones policiales en centros sanitarios y 8.000 en asistencias domiciliarias y se practicaron 138 detenciones por agresiones a profesionales en el ámbito sanitario.

En 2025 se contabilizaron un total de 513 denuncias, lo que supone un incremento del 26,35% con respecto al año anterior, observándose un aumento de los delitos de atentado contra funcionario público y de amenazas. 76 policías nacionales ejercen como interlocutores policiales sanitarios en todo el territorio nacional, estableciendo canales bidireccionales de comunicación fluidos con el sector sanitario, los departamentos de seguridad (49 en el sector sanitario) y sus responsables en el caso de estar constituidos, los responsables de los centros médicos y el personal que trabaja en los mismos, con la finalidad de adquirir la información necesaria para la realización de la actividad policial y el desarrollo de actividad preventiva y la difusión de formación en técnicas y herramientas preventivas ante agresiones. Durante el año 2025, más de 12.000 profesionales sanitarios recibieron esta formación preventiva.

Durante el acto de presentación, el comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López Gordo, acompañado del Interlocutor Policial Nacional Sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, han expuesto el resultado del análisis estadístico de las denuncias interpuestas por los profesionales sanitarios dentro del ámbito de Policía Nacional durante el año 2025 ante representantes de las organizaciones colegiales de medicina, enfermería, odontología, farmacia, y demás profesiones sanitarias, así como directores de seguridad responsables de los distintos departamentos de seguridad del ámbito sanitario. Asimismo se ha destacado el hecho de que desde el año 2017, en el que se implantó la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, más de 50.000 profesionales han recibido instrucción impartida por la Policía Nacional en técnicas y herramientas preventivas ante agresiones, tanto en forma presencial como online.

También se ha destacado que, durante el pasado 2025, los tipos delictivos más frecuentes en el ámbito sanitario fueron los atentados a funcionario público, las amenazas, las lesiones y las coacciones, llevadas a cabo mediante intimidación, violencia física y violencia psíquica. Y que las provincias con mayor incidencia, en plantillas de la Policía Nacional, fueron Sevilla, Málaga y Cádiz.

Lunes y martes, entre las 11 y las 12 horas, días con mayor incidencia

De los datos analizados por la Policía Nacional se deduce que junio fue el mes en el que más denuncias se presentaron, y que los lunes y los martes fueron los días de la semana con mayor incidencia de agresiones, concentrándose las mismas en la franja horaria comprendida entre las 11 y las 12 horas. Por otro lado, los médicos son la profesión sanitaria que más denuncias interpuso, como viene siendo habitual, seguidos de los enfermeros.

Durante el pasado 2025 se potenció la actividad formativa a otros profesionales no sanitarios que trabajan en los centros del ámbito sanitario, como celadores, administrativos o vigilantes de seguridad, a los que se impartió formación en técnicas de análisis del comportamiento en prevención ante agresiones en entornos sanitarios, así como a otros colectivos de profesionales sanitarios que desarrollan su actividad fuera de los centros sanitarios, como es el caso de la asistencia a domicilio, ambulancias, SAMUR-Protección Civil, SUMA 112, farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales.

Igualmente se llevaron a cabo actividades formativas en técnicas y herramientas para la prevención ante agresiones en el ámbito universitario, tanto por parte del Interlocutor Policial Nacional Sanitario como por los Interlocutores Territoriales, impartidas a alumnos de los últimos cursos de los distintos grados sanitarios, así como a personal sanitario y alumnos en prácticas que desarrollan sus actividades profesionales en clínicas universitarias.

Finalmente se destacó el hecho de que si bien el número de denuncias recibidas en el año 2025 supone un incremento significativo con respecto a las del año 2024, esto no implica, en principio, un aumento de las agresiones, sino el resultado de una mayor concienciación por parte del colectivo sanitario de la importancia de la denuncia y de asumir una actitud de “tolerancia cero” ante cualquier tipo de violencia ejercida por los pacientes y sus familiares/acompañantes.