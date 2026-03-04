Los usuarios del Rafael Florido y del Jairo Ruiz vuelven a pagar la caótica gestión del Ayuntamiento de las instalaciones deportivas

El Ayuntamiento reconoce ahora que las instalaciones presentan “muchas deficiencias” cuando era algo público y notorio

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha calificado de “cúmulo de despropósitos” la gestión del equipo de Gobierno del PP de los pabellones Rafael Florido y Jairo Ruiz, en los barrios de Nueva Andalucía y Los Ángeles, tras conocerse que la empresa saliente seguirá hasta seis meses más porque el Ayuntamiento reconoce ahora que las instalaciones presentan “muchas deficiencias”.

“Lo que admite el concejal de Deportes es muy grave: que se ha dejado llegar el final de la concesión y, cuando tocaba recibir las instalaciones, aparece un listado de deficiencias que debieron detectarse y corregirse mucho antes. ¿De verdad nadie miró durante años cómo estaban esos pabellones cuando eran constantes las quejas de los usuarios por su falta de mantenimiento?”, se pregunta la portavoz socialista.

Asimismo, ha criticado que la piscina del Jairo Ruiz lleva cerrada desde marzo de 2022, cuando en el barrio de Los Ángeles hay mayores, personas con lesiones, gente que no puede permitirse irse a la otra punta de Almería para practicar natación o hacer algún tipo de rehabilitación.

A esta situación se suma ahora que la actual concesionaria continuará gestionando estas instalaciones hasta que ejecute las mejoras exigidas, lo que va a retrasar la entrada de la nueva adjudicataria. Herrera asegura que esto dejará a ambos pabellones “en un limbo durante meses, es decir, cientos de vecinos seguirán pagando las consecuencias de una gestión sin ningún tipo de control durante los 20 años que ha durado, vecinos a los que, por cierto, nadie está informando de nada”.

“Lo más grave es que el Ayuntamiento ha esperado al final de la concesión, hasta el último momento, para mover ficha y ahora resulta que el estado de las instalaciones es inasumible, cuando es algo que todo el mundo sabía”, lamenta la portavoz del Grupo Socialista, quien

En su opinión, “si el Ayuntamiento hubiera hecho inspecciones periódicas y hubiera exigido el mantenimiento en su momento, hoy no estaríamos hablando de seis meses más de espera, ni de dos barrios que ven cómo se van a quedar sin sus equipamientos deportivos”.

Para la portavoz del PSOE, “lo sucedido responde al patrón de la gestión del PP en nuestra ciudad, concesiona los servicios públicos a empresas que luego no controla”, asegurando que “lo vemos a diario en el estado de las calles, de nuestros parques y jardines, de nuestras áreas infantiles, y es lo que está sucediendo con las instalaciones deportivas”. “Años y años de abandono tienen sus consecuencias en la ciudad y en los almerienses”, ha recalcado.

Fátima Herrera ha recordado que el PSOE siempre ha defendido respecto a la gestión de las instalaciones deportivas “un cambio de modelo, que avancemos hacia una gestión pública directa de las instalaciones deportivas municipales o, como mínimo, contratos con control real, penalizaciones efectivas y auditorías periódicas”.

“El deporte es un servicio esencial de barrio, no un experimento que se deja a la suerte de una concesión sin vigilancia”, ha defendido, a la vez que ha destacado que “Almería merece una gestión que se adelante a los problemas, que cuide lo que es de todos y que ponga a las personas en el centro”.