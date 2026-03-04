SIPCTE advierte que los beneficios de Correos no pueden lograrse a costa del cierre de oficinas y la sobrecarga del personal

El sindicato SIPCTE en Almería ha valorado la reciente comunicación de Correos en la que la empresa pública anuncia un beneficio provisional de 14,4 millones de euros en el ejercicio 2025, después de varios años consecutivos de pérdidas.

Desde el sindicato señalan que cualquier resultado positivo en una empresa pública es una buena noticia, especialmente si estos beneficios sirven para reforzar el servicio postal público, mejorar la calidad del servicio que reciben los ciudadanos y garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas para la plantilla.

Sin embargo, desde SIPCTE advierten de que la realidad del servicio postal que se vive diariamente en muchas localidades dista mucho del escenario que describe la empresa en su nota oficial.

En la provincia de Almería existen actualmente tres oficinas auxiliares cerradas desde el pasado lunes por falta de personal. Se trata de las oficinas de Chirivel, Agua Amarga (Níjar) y Albánchez, que permanecen sin atención al público debido a la falta de cobertura de los puestos de trabajo necesarios para mantener el servicio.

El cierre de estas oficinas está obligando a numerosos ciudadanos a desplazarse a otras localidades para realizar trámites postales básicos, lo que supone un perjuicio especialmente grave en zonas rurales donde Correos sigue siendo un servicio esencial para la población.

Para SIPCTE, esta situación no es un hecho puntual ni un incidente aislado, sino la consecuencia directa de una política que se viene repitiendo desde hace años dentro de la empresa: la no cobertura de puestos estructurales cuando se producen jubilaciones, traslados o bajas prolongadas.

En el caso del personal rural, el sindicato denuncia que cuando un cartero rural se jubila o se traslada, su plaza no se cubre y acaba siendo amortizada, trasladando automáticamente la carga de trabajo al resto de la plantilla.

Esta práctica provoca que los recorridos de reparto se amplíen o se modifiquen para otros trabajadores, que deben asumir nuevas zonas de reparto sin que exista previamente ningún estudio técnico de carga de trabajo ni negociación con la representación sindical, tal y como establecen los principios básicos de organización del trabajo dentro de la empresa.

Las consecuencias de esta política comienzan a ser visibles en diferentes unidades de reparto de la provincia.

En Carboneras, por ejemplo, ya se están acumulando envíos pendientes de distribución debido a la falta de personal disponible para realizar el reparto. Entre estos envíos se encuentran notificaciones administrativas, correspondencia oficial y cartas con citas médicas, documentos que resultan especialmente sensibles para los ciudadanos y cuya acumulación puede generar problemas importantes para los usuarios.

Si la situación de falta de personal se mantiene, estos envíos continuarán acumulándose en los próximos días, afectando directamente a la calidad del servicio postal en la zona.

A esta situación se suman además incidencias operativas que ponen de manifiesto la fragilidad actual del sistema. Ayer mismo, por ejemplo, localidades como Pulpí no recibieron correo debido a la avería del camión procedente de Granada que transporta la correspondencia hacia la provincia de Almería, lo que provocó que el reparto no pudiera realizarse con normalidad durante esa jornada.

Para SIPCTE, este tipo de incidencias evidencian que cuando el sistema funciona con plantillas y recursos mínimos, cualquier problema logístico termina repercutiendo directamente en el servicio que reciben los ciudadanos.

Todo ello contrasta con el mensaje trasladado por la empresa en su reciente comunicación pública, en la que se destaca la mejora de los resultados económicos y el avance del Plan Estratégico de Correos.

En dicha comunicación, la empresa señala además que está impulsando nuevas líneas de negocio y diversificación, incluyendo la venta de nuevos productos, la comercialización de seguros y la prestación de servicios

administrativos y financieros en el marco de los Servicios de Interés Económico General (SIEG).

Asimismo, Correos ha anunciado la creación de una Dirección Gerente de Negocio Minorista y Servicios orientada al ciudadano, así como diferentes cambios organizativos destinados a mejorar la eficiencia operativa de la empresa.

Sin embargo, para SIPCTE resulta difícil entender cómo se pretende ampliar servicios y asumir nuevas funciones dentro de la red de oficinas si al mismo tiempo no se están cubriendo los puestos necesarios para garantizar el servicio postal básico.

El sindicato considera que la eficiencia operativa no puede basarse en cerrar oficinas auxiliares, ampliar recorridos sin planificación y aumentar la carga de trabajo de los trabajadores que permanecen en activo.

SIPCTE recuerda además que los problemas derivados de la falta de personal no son exclusivos de la provincia de Almería. En otras zonas del país también se están produciendo situaciones similares, como la reciente denuncia realizada en Canarias por la acumulación de más de 16.000 paquetes pendientes de reparto en oficinas de Las Palmas y Telde, una situación que los representantes de los trabajadores atribuyen igualmente a la falta de personal.

Para el sindicato, una empresa pública no puede medir su éxito únicamente en términos económicos si los resultados se obtienen a costa de deteriorar el servicio postal y trasladar la presión organizativa a la plantilla.

Por ello, SIPCTE reclama a Correos la cobertura inmediata de los puestos estructurales necesarios para garantizar el servicio postal, la reapertura de las oficinas auxiliares actualmente cerradas y la planificación real de los recorridos de reparto mediante estudios técnicos y negociación con los representantes de los trabajadores.

Por último, el sindicato dirige un mensaje al presidente de Correos, Pedro Saura, para que analice con detalle la situación que se está produciendo en muchas zonas rurales del país, donde la falta de personal está afectando directamente al funcionamiento normal del servicio postal.

Asimismo, SIPCTE solicita a los responsables políticos y representantes institucionales de las localidades afectadas, especialmente en municipios como Chirivel, Carboneras, Níjar (Agua Amarga), Albánchez y Pulpí, que se interesen por esta situación y defiendan la continuidad y la calidad de un servicio público esencial para sus vecinos.

Correos cuenta con más de tres siglos de historia prestando servicio a la ciudadanía, y desde SIPCTE consideran que la sostenibilidad de la empresa no puede construirse reduciendo plantilla ni cerrando oficinas en el medio rural, sino reforzando la red pública que durante décadas ha garantizado la cohesión territorial y el acceso de todos los ciudadanos al servicio postal.