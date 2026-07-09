El Ayuntamiento sitúa el desdoblamiento de la N-344 en el futuro PGOM

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, defiende que el nuevo planeamiento municipal será el marco para definir las grandes infraestructuras de la ciudad

Prioriza una planificación responsable para una inversión superior a 25 millones de euros

El Pleno ordinario correspondiente al mes de julio ha rechazado hoy, por mayoría, la moción presentada por el Grupo municipal socialista relativa al desdoblamiento de la antigua N-344 entre el Aeropuerto de Almería y la urbanización de El Toyo, al considerar el Equipo de Gobierno que esta actuación debe abordarse dentro del proceso de elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), instrumento que definirá el modelo de crecimiento de la ciudad y la planificación de sus grandes infraestructuras.

Durante el debate de la misma, la concejala responsable del Área de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha subrayado que el Ayuntamiento comparte plenamente la necesidad de esta infraestructura, aunque ha insistido en que una actuación de esta envergadura debe programarse desde una visión estratégica, integrada en el futuro planeamiento urbanístico y ajustada a las prioridades económicas y de desarrollo de la ciudad.

En este sentido, ha recordado que el Consistorio ya realizó en su día los estudios de accesibilidad necesarios y dispone incluso del proyecto de construcción para la duplicación de este tramo de carretera, por lo que buena parte de las actuaciones que plantea la iniciativa hoy debatida ya fueron desarrolladas por el propio Ayuntamiento.



La edil ha explicado que el presupuesto actualizado de esta actuación supera los 20 millones de euros para la ejecución de las obras, cantidad que alcanza aproximadamente los 25 millones al incorporar las expropiaciones necesarias sobre terrenos e inmuebles afectados. Una inversión de esta magnitud —ha señalado— requiere una programación responsable desde el punto de vista técnico, urbanístico y económico, estableciendo un orden de prioridades junto al resto de infraestructuras estratégicas que demanda la ciudad.

En este contexto, ha recordado el importante esfuerzo inversor realizado por el Ayuntamiento en los últimos años para hacer posible la integración urbana de la Alta Velocidad, con una aportación municipal superior a los 30 millones de euros, ejemplo de la necesidad de compatibilizar las distintas actuaciones estratégicas dentro de una planificación global.

Asimismo, la responsable de Urbanismo ha señalado que el nuevo PGOM constituye el espacio idóneo para incorporar este tipo de infraestructuras estructurantes, ya que será el documento encargado de ordenar el crecimiento futuro de Almería, definir las redes de movilidad y evaluar la viabilidad económica de las grandes actuaciones previstas. Por ello, ha vueltoa a invitar a todos los grupos políticos, agentes sociales, colectivos y ciudadanía a participar activamente en el proceso de elaboración del nuevo planeamiento, enriqueciendo con sus aportaciones el modelo de ciudad para las próximas décadas.

Dominio público portuario

En la misma sesión plenaria también ha sido rechazada la moción presentada por Vox relativa a la desafectación de distintos espacios del dominio público portuario. Cabrera ha argumentado que la propuesta resulta inviable desde el punto de vista jurídico y económico, además de ser incompatible con el actual modelo de integración puerto-ciudad impulsado por la Autoridad Portuaria de Almería.

Durante el debate ha recordado además que las actuaciones de transformación del frente portuario se financian íntegramente con recursos propios de la Autoridad Portuaria, sin coste para los almerienses, y que una eventual desafectación comprometería futuras inversiones estratégicas y trasladaría al Ayuntamiento importantes obligaciones económicas que actualmente asume el propio Puerto.

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