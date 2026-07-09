El Pleno respalda la defensa de un ferrocarril digno para Almería, con el voto en contra del Psoe

Aprobadas sendas mociones para exigir mejoras urgentes en el servicio ferroviario y otra iniciativa para reclamar al Gobierno de España que asuma responsabilidades políticas y convoque elecciones generales.

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy las dos mociones presentadas por el Grupo Municipal Popular para defender los intereses de los almerienses en materia de infraestructuras ferroviarias y para instar al Gobierno de España a asumir responsabilidades políticas y convocar elecciones generales ante la situación de bloqueo institucional que atraviesa el país.

Ambas iniciativas han salido adelante con el respaldo de la mayoría del Pleno, pese al voto en contra del Grupo Municipal Socialista, en ambas mociones, y de Podemos sumando su voto en contra a la moción relativa a instar al Gobierno a convocar elecciones generales.



Un ferrocarril digno para Almería

Con la aprobación de esta iniciativa, el Ayuntamiento vuelve a situarse al lado de la sociedad civil almeriense y de una reivindicación histórica compartida por instituciones, empresarios, colectivos sociales y la Mesa en Defensa del Ferrocarril: dotar a la provincia de unas comunicaciones ferroviarias dignas y poner fin al aislamiento que viene sufriendo desde hace décadas.

La moción reclama al Gobierno de España, al Ministerio de Transportes, a Adif y a Renfe medidas urgentes para mejorar la calidad del servicio ferroviario, poniendo fin a los continuos retrasos, averías, cancelaciones, transbordos por carretera y falta de plazas que sufren diariamente miles de usuarios, además de acelerar las inversiones comprometidas para culminar el Corredor Mediterráneo, la llegada de la Alta Velocidad y la modernización de la red convencional.

Durante el debate de esta moción, la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha defendido que “las inversiones solo tienen sentido cuando mejoran la vida de la gente” y recordó que, mientras avanzan las grandes obras ferroviarias, “los usuarios siguen encontrándose con menos opciones, peores tiempos de viaje y más dificultades”.

En este sentido, ha insistido en que “Almería no puede esperar a la llegada de la Alta Velocidad para disponer de un servicio ferroviario digno” y reclamado “frecuencias adecuadas, horarios útiles, tiempos competitivos y un compromiso real con los almerienses”, subrayando que “las obras son una inversión para el mañana, pero los usuarios viajan hoy”.

Cabrera ha lamentado igualmente que el grupo socialista volviera a centrar su intervención en las inversiones previstas por el Gobierno sin ofrecer respuestas a los problemas que padecen los viajeros cada día. “Es lamentable la situación ferroviaria que sufrimos y es lo que pone de manifiesto esta moción. Es vergonzoso que, a día de hoy, tardemos más que a finales de siglo en llegar a Madrid. El AVE llegará, pero tenemos que seguir llegando a Granada, Sevilla…en un tiempo y en unas infraestructuras dignas”, ha subrayado la edil.

“La paciencia de esta provincia no se agota con las obras, sino con la falta de respuestas y con un servicio insuficiente que continúa perjudicando a Almería”, ha afirmado, criticando que el Psoe haya sido el único grupo que ha votado en contra de una moción que recoge una demanda respaldada desde hace años por la sociedad almeriense y por numerosos colectivos e instituciones de la provincia.

Responsabilidades políticas y elecciones generales

La segunda moción aprobada por el Pleno, impulsada por el Grupo Municipal Popular, insta al Gobierno de España a asumir responsabilidades políticas y convocar elecciones generales ante la falta de estabilidad parlamentaria, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y el deterioro de la confianza institucional.



En defensa de esta iniciativa, la portavoz popular, Sacramento Sánchez, ha señalado que el debate no gira en torno a sustituir el trabajo de los tribunales, sino a exigir las responsabilidades políticas que corresponden cuando un Gobierno no dispone de una mayoría suficiente para gobernar ni de unos presupuestos que permitan desarrollar su acción política.

Ha añadido que gobernar exige estabilidad, respaldo parlamentario y credibilidad institucional y defendió que, si el presidente del Gobierno mantiene la confianza de los ciudadanos, “la mejor manera de demostrarlo es convocando elecciones y devolviendo la palabra a los españoles”. A su juicio, cuando un Ejecutivo atraviesa una situación de bloqueo político como la actual, “lo verdaderamente democrático es acudir a las urnas para que sean los ciudadanos quienes decidan el rumbo del país”.

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