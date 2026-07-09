El Equipo de Gobierno defiende su gestión en los colegios públicos y reivindica el nuevo Planplurianual impulsado para la mejora de centros
Defiende que el Ayuntamiento ya desarrolla actuaciones complementarias
a las competencias de la Junta, apostando por la planificación, la
colaboración institucional y una gestión responsable de los recursos
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería ha defendido este jueves, durante
el debate de las mociones presentadas por Psoe y Podemos-IU-Verdes sobre la
situación de los centros educativos de la capital, la actuación que viene desarrollando
el Consistorio en el ámbito de sus competencias y ha puesto en valor el nuevo Plan
Plurianual de Mejora de los Colegios Públicos, presentado recientemente por la
alcaldesa, María del Mar Vázquez, como muestra del compromiso municipal con la
conservación y mejora de los centros.
La portavoz del equipo de Gobierno, Sacra Sánchez, ha subrayado que el
Ayuntamiento no solo mantiene de forma ordinaria los colegios públicos, sino que ha
dado “un paso más” con un programa de inversiones planificado, dotado inicialmente
con cerca de 500.000 euros y concebido para tener continuidad en los próximos
ejercicios presupuestarios, permitiendo actuar de forma progresiva sobre todos los
centros conforme a criterios técnicos y disponibilidad económica.
Durante el debate, el Equipo de Gobierno ha recordado que muchas de las actuaciones
que reclaman los grupos de la oposición ya se encuentran previstas o en ejecución, por
lo que ha defendido que la diferencia radica entre quienes plantean iniciativas mediante
mociones y quienes las convierten en inversiones, contratos y actuaciones concretas.
En este sentido, ha insistido en que gobernar implica planificar, priorizar recursos y
garantizar la continuidad de las inversiones.
Respecto a la moción del Psoe para ampliar el plan extraordinario de mantenimiento, el
equipo de Gobierno ha mostrado su disposición a respaldarla, siempre que el texto
recoja la realidad de las actuaciones ya iniciadas. Por ello, ha planteado sustituir la
petición de incrementar la dotación económica por el compromiso de mantener, como
mínimo, la financiación prevista en el Plan Plurianual y asegurar su continuidad en
futuros presupuestos.
En relación con la propuesta de Podemos-IU Verdes sobre la climatización de los
centros escolares, el equipo de Gobierno ha compartido el objetivo de seguir
mejorando el confort térmico de los colegios, pero ha defendido que cualquier
actuación debe desarrollarse respetando el reparto competencial entre
administraciones y evitando duplicidades.
En este sentido, ha destacado el esfuerzo inversor realizado por la Junta de Andalucía
a través de los planes de Bioclimatización y Confort Térmico, que han permitido
ejecutar actuaciones de mejora en distintos centros educativos de la ciudad, y ha
recordado que las intervenciones estructurales en materia de eficiencia energética
corresponden con carácter general a la administración autonómica.
Por ello, el Equipo de Gobierno ha propuesto incorporar una adenda a la moción para
que, antes de asumir actuaciones que excedan de las competencias municipales, el
Ayuntamiento tramite los informes preceptivos sobre inexistencia de duplicidades y
sostenibilidad financiera, además de coordinar cualquier futura planificación con la
Junta de Andalucía, con el objetivo de optimizar recursos y garantizar la seguridad
jurídica de las actuaciones.
El Equipo de Gobierno ha reiterado su voluntad de apoyar aquellas iniciativas que
contribuyan a mejorar los centros educativos de la ciudad, siempre desde la
colaboración institucional, el respeto al marco competencial y una gestión responsable
de los recursos públicos. Asimismo, ha defendido que la mejora de los colegios debe
sustentarse en la planificación, la cooperación entre administraciones y la ejecución
efectiva de las inversiones, más allá del debate político.
Ambas mociones se han aprobado por unanimidad.