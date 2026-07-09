El Equipo de Gobierno defiende su gestión en los colegios públicos y reivindica el nuevo Planplurianual impulsado para la mejora de centros



Defiende que el Ayuntamiento ya desarrolla actuaciones complementarias

a las competencias de la Junta, apostando por la planificación, la

colaboración institucional y una gestión responsable de los recursos



El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería ha defendido este jueves, durante

el debate de las mociones presentadas por Psoe y Podemos-IU-Verdes sobre la

situación de los centros educativos de la capital, la actuación que viene desarrollando

el Consistorio en el ámbito de sus competencias y ha puesto en valor el nuevo Plan

Plurianual de Mejora de los Colegios Públicos, presentado recientemente por la

alcaldesa, María del Mar Vázquez, como muestra del compromiso municipal con la

conservación y mejora de los centros.

La portavoz del equipo de Gobierno, Sacra Sánchez, ha subrayado que el

Ayuntamiento no solo mantiene de forma ordinaria los colegios públicos, sino que ha

dado “un paso más” con un programa de inversiones planificado, dotado inicialmente

con cerca de 500.000 euros y concebido para tener continuidad en los próximos

ejercicios presupuestarios, permitiendo actuar de forma progresiva sobre todos los

centros conforme a criterios técnicos y disponibilidad económica.

Durante el debate, el Equipo de Gobierno ha recordado que muchas de las actuaciones

que reclaman los grupos de la oposición ya se encuentran previstas o en ejecución, por

lo que ha defendido que la diferencia radica entre quienes plantean iniciativas mediante

mociones y quienes las convierten en inversiones, contratos y actuaciones concretas.

En este sentido, ha insistido en que gobernar implica planificar, priorizar recursos y

garantizar la continuidad de las inversiones.

Respecto a la moción del Psoe para ampliar el plan extraordinario de mantenimiento, el

equipo de Gobierno ha mostrado su disposición a respaldarla, siempre que el texto

recoja la realidad de las actuaciones ya iniciadas. Por ello, ha planteado sustituir la

petición de incrementar la dotación económica por el compromiso de mantener, como

mínimo, la financiación prevista en el Plan Plurianual y asegurar su continuidad en

futuros presupuestos.

En relación con la propuesta de Podemos-IU Verdes sobre la climatización de los

centros escolares, el equipo de Gobierno ha compartido el objetivo de seguir

mejorando el confort térmico de los colegios, pero ha defendido que cualquier

actuación debe desarrollarse respetando el reparto competencial entre

administraciones y evitando duplicidades.

En este sentido, ha destacado el esfuerzo inversor realizado por la Junta de Andalucía

a través de los planes de Bioclimatización y Confort Térmico, que han permitido

ejecutar actuaciones de mejora en distintos centros educativos de la ciudad, y ha

recordado que las intervenciones estructurales en materia de eficiencia energética

corresponden con carácter general a la administración autonómica.

Por ello, el Equipo de Gobierno ha propuesto incorporar una adenda a la moción para

que, antes de asumir actuaciones que excedan de las competencias municipales, el

Ayuntamiento tramite los informes preceptivos sobre inexistencia de duplicidades y

sostenibilidad financiera, además de coordinar cualquier futura planificación con la

Junta de Andalucía, con el objetivo de optimizar recursos y garantizar la seguridad

jurídica de las actuaciones.

El Equipo de Gobierno ha reiterado su voluntad de apoyar aquellas iniciativas que

contribuyan a mejorar los centros educativos de la ciudad, siempre desde la

colaboración institucional, el respeto al marco competencial y una gestión responsable

de los recursos públicos. Asimismo, ha defendido que la mejora de los colegios debe

sustentarse en la planificación, la cooperación entre administraciones y la ejecución

efectiva de las inversiones, más allá del debate político.

Ambas mociones se han aprobado por unanimidad.

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