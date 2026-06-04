La primera fase del Arena Center El Toyo supera el 75 por ciento de ejecución y estará lista en julio

Mar Panizo Jiménez

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, visita las obras de una instalación que permitirá celebrar competiciones de rugby-playa, fútbol-playa, vóley-playa, balonmano-playa o tenis-playa

Sol, playa y espectáculo. Estos son los tres ingredientes que están haciendo crecer los deportes de arena hasta el punto de que cada vez cobran mayor protagonismo en los Juegos Olímpicos y en las audiencias televisivas. Almería quiere subirse a la ola y convertirse en uno de los referentes mundiales y el Arena Center en El Toyo va a ser el escenario de grandes citas competitivas de rugby-playa, fútbol-playa, vóley-playa, balonmano-playa o tenis-playa.

Las obras de la primera fase, con una inversión cercana al millón de euros financiados por fondos europeos Next Generation a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, superan el 75 por ciento de ejecución, con dos fosos, uno para entrenamiento y otro de uso libre; 2.900 toneladas de arena de máxima calidad, vestuarios y vallado perimetral, y cuya conclusión estará lista durante el mes de julio. A partir de agosto comenzarán las competiciones locales, pero el objetivo es acoger campeonatos nacionales e internacionales, además de servir de base para entrenamientos durante todo el año y combatir la estacionalidad turística.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado hoy las obras acompañada por el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, y ha destacado las posibilidades de este complejo deportivo, “que se encuentra en un lugar idílico, frente a la Plaza del Mar, junto al Pabellón de Deportes, rodeado de una amplia red hotelera, de gastronomía y ocio, frente a la playa, con buen clima prácticamente todo el año y a las puertas del parque natural Cabo de Gata”.

En una segunda fase, se procederá a la instalación de iluminación, área de restauración, almacén, gradas, zona de fitness al aire libre, aparcamiento y quiosco. En total, la superficie del Arena Center de El Toyo será de 13.594 m².

La calidad hotelera de la zona, la cercanía al mar y la capacidad organizativa de Almería convierten este enclave en un lugar ideal para concentraciones, entrenamientos y competiciones de arena a nivel nacional e internacional, desestacionalizando así la oferta turística de la ciudad.

Para la regidora, “los almerienses hemos incorporado el deporte al aire libre como parte de nuestra vida cotidiana y de una Almería más saludable y este complejo refuerza esa identidad costera y activa que nos define, y nos posiciona como destino internacional en turismo deportivo, activo y azul”, ha afirmado María del Mar Vázquez.

En este sentido, hay que recordar que en el Delta del Andarax los almerienses disfrutamos desde hace tiempo de cuatro pistas de arena para practicar vóley-playa y tenis-playa que cuentan con una gran aceptación porque los deportes de playa forman parte del panorama litoral de nuestra cosa, con competiciones incluso al más alto nivel, como el Campeonato del Mundo o el Europeo de Voley-Playa o los más recientes como el Campeonato de España de Balonmano Playa y el Arena Handball Tour.

Relacionado