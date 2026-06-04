CÁRITAS ALMERÍA ACOMPAÑÓ ACERCA DE 8.000 PERSONAS EN 2025 Y FACILITÓ EL ACCESO AL EMPLEO A 104 PERSONAS

GabinetedePrensa junio 4, 2026 0
Cáritas Diocesana de Almería M. Carmen Torres Directora_Juan Antonio Plaza_ Delegado Episcopal

Lola Ruiz Moreno

La entidad eclesial presenta su Memoria de Actuaciones 2025 bajo el lema de la Campaña de Caridad 2026: “Elige amar. Elige comunidad”

CáritasDiocesanadeAlmeríahapresentadosuMemoriadeActuaciones2025bajoellemadelaCampañadeCaridad2026,“Eligeamar.Elige comunidad”, una invitación a reconocer que detrás de cada cifra hay personas, historias de vida y una comunidad comprometidacon el cuidadodequienesmáslonecesitan. Duranteel pasadoaño, laentidad acompañó a 7.826 personas beneficiarias y atendió directamente a 5.215 personas en situación de vulnerabilidadgracias alcompromiso de cientos de voluntarios, trabajadores, socios, donantes, empresascolaboradorasyentidadesreligiosas. Lamemoriarecogeel trabajodesarrolladoalo largo de toda la provincia a través de los distintos programas y proyectos de Cáritas,conuna mirada integral quebusca promoverla dignidaddelaspersonas,favorecersuautonomía y generaroportunidadesde inclusión social.

Unodelosdatosmássignificativosdel ejercicioesel relacionadoconel empleo.Durante2025,104 personas consiguieron incorporarse al mercado laboralgracias a los programas de inserción sociolaboral delCentro de Formación”San Francisco de Asís” de Cáritas Almería. Además,328 personasparticiparonen itinerarios personalizados de acompañamiento laboral, se desarrollaron11 acciones formativasy se firmaron16 nuevos conveniosde colaboración con empresas de la provincia,reforzando las oportunidades de acceso alempleo para personas en situación de vulnerabilidad.

Laatención alas personas en situación de sinhogarismo continuó siendo unade las prioridades de laentidad. Atravésdeesteprogramaseacompañóa448 personas sin hogary165 personas en riesgo de exclusión social, consolidandoademás lalabordelCentrodeDíaMambré, CaloryCafé, un espaciode acogida,encuentro y acompañamiento destinado a favorecer procesos de recuperacióne inclusiónsocial.

Enelámbitodelavivienda,Cáritasatendióa72 personasybeneficióa283,ofreciendoorientación, mediación y apoyo para prevenir situaciones de exclusión residencial y facilitar el acceso a una vivienda digna.

Asimismo, el programa de Formación para Migrantes acompañó a 386 personas y benefició a 400,combinandoformación, orientación laboral yasesoramientojurídicoparafavorecerlaintegración socialylaboraldelaspersonasmigrantes.

La atención a la infancia,adolescencia y familiaspermitióacompañar a 270personasy beneficiar a 464, mientras que el Programa Mujer atendió a 205 mujeres y 46 menores, promoviendo procesos de autonomía personal,apoyo emocionaly acompañamiento integral,junto altrabajo desarrollado desde el HogarMartayMaría.

LosEconomatosSolidariosdeAlmeríayHuércaldeAlmeríacontinuaronofreciendounarespuesta dignaa las necesidades básicas de alimentación e higiene, con 441participantes atendidos y 1.232 personas beneficiarias.

Asímismotambiéncontinuamosdandorespuestaasituacionesdeemergencia.

Duranteelpasadoañoatendimosa228personas ybeneficiamos a587atravésdeayudasdirigidasa cubrirnecesidadesurgentes.Yatravés denuestroCentroLogísticopudimos atendera478personas, canalizando la solidaridad de empresas, entidades y particulares para que llegara a quienes más lo necesitaban.

Por su parte, Cáritas Koopera Almería siguió consolidándose como referente de economía social e inserción laboral. Durante 2025, la entidad logró laincorporación al mercado laboral de 15 personas en situación de exclusión,mantuvo nueve puestos de inserción y gestionó cerca de mil toneladasdetextilparasureutilizaciónyreciclaje,contribuyendoademásalcuidadodelmedio ambiente.

Todaestalaborhasidoposiblegraciasalcompromisodeunaampliared desolidaridadformada por 474 personas voluntarias,579personas socias,21 2 donantes,58 empresas colaboradoras,1 6 entidades religiosasy47profesionalescontratados, quehacenposiblelamisióndeCáritasencadarincóndela diócesis.

Unacomunidadquetransformavidas

La Memoria 2025no solo presenta cifras yresultados.Refleja tambiénuna forma concreta de entender la acciónsocial.Para Cáritas,la caridad es elamor que se hace cercanía,encuentro y compromiso conquienes más sufren. Un amor que nace del Evangelio y que se vive en comunidad, impulsando procesos de transformaciónpersonalysocial.

El lema de la Campaña de Caridad 2026, “Elige amar. Elige comunidad”, resume el espíritu que sostiene toda esta labor:una llamada a fortalecer los vínculos que nos unen,a construir fraternidad y a reconocer quenadiedeberíaafrontarsololasdificultadesdelavida.Porquedetrásdecadapersonaacompañada,de cadavoluntario,de cadasocio,de cadaempresacolaboradorayde cadacomunidad parroquialexiste una misma convicción:que la dignidadhumana debe estar siempre enelcentro y que una sociedadmás justa y humana solo es posible cuando somos capaces de caminar juntos.

En un contexto marcado por nuevas formas de exclusión,incertidumbre y soledad,Cáritas Diocesana de Almeríarenuevasucompromisodeseguirabriendocaminosdeesperanza,encuentroyparticipación, convencidadequelacomunidadescapazdetransformarlarealidadcuandoeligeamar.

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