Inicio / Provincia / La Primera Levantá marca el inicio de los preparativos para la Semana Santa en Santa María del Águila

La Primera Levantá marca el inicio de los preparativos para la Semana Santa en Santa María del Águila

Por
No hay comentarios
febrero 22, 2026 9:11 pm

La Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores de Santa María del Águila ha congregado este mediodía a decenas de feligreses para ser partícipes de la Primera Levantá que inicia los ensayos de las cuadrillas de costaleros de cara a su esperada salida procesional que tiene lugar cada tarde noche del Viernes Santo.

Este solemne acto, que ha estado precedido de la eucaristía oficiada por el párroco Don Antonio Agustín Joya, lo han realizado Emilio J. Cabrera, Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores de La Gangosa y Antonio RubÍ, Hermano Mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores de Balerma.

Acompañando a todos los hermanos en este emotivo momento han estado presentes la parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez; la concejal de Cultura, Elena Gómez; y Jerónimo Ibáñez, presidente de la Junta Local de Santa María del Águila.

Ha acompañado el acto la Banda de Cornetas y Tambores Madre Asunción de Huércal Overa.

GabinetedePrensa

Related Posts

700 kilos de plástico retirados por voluntarios en las playas de ...
febrero 22, 2026
Ramón Fernández-Pacheco participa en el acto de colocación de la ...
febrero 22, 2026
Salud inicia su implantación en Paterna del Río  
febrero 21, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *