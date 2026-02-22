La Primera Levantá marca el inicio de los preparativos para la Semana Santa en Santa María del Águila

La Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores de Santa María del Águila ha congregado este mediodía a decenas de feligreses para ser partícipes de la Primera Levantá que inicia los ensayos de las cuadrillas de costaleros de cara a su esperada salida procesional que tiene lugar cada tarde noche del Viernes Santo.

Este solemne acto, que ha estado precedido de la eucaristía oficiada por el párroco Don Antonio Agustín Joya, lo han realizado Emilio J. Cabrera, Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores de La Gangosa y Antonio RubÍ, Hermano Mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores de Balerma.

Acompañando a todos los hermanos en este emotivo momento han estado presentes la parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez; la concejal de Cultura, Elena Gómez; y Jerónimo Ibáñez, presidente de la Junta Local de Santa María del Águila.

Ha acompañado el acto la Banda de Cornetas y Tambores Madre Asunción de Huércal Overa.