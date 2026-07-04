El Consejo Social de la UAL y el Ayuntamiento de Albox inspiran a los jóvenes con la exposición ‘Ruta del conocimiento’

· La presidenta del Consejo Social, Mariola Hidalgo, y la alcaldesa, María del Mar Alfonso, inauguran la muestra, que se puede visitar hasta el 31 de julio en la sala Andrés García Ibáñez de Albox

· Abierta a toda la ciudadanía, la exposición explica con fotografías, contenidos y vídeos los proyectos de investigación premiados por el Consejo Social de la UAL

El Consejo Social de la Universidad de Almería sigue con el viaje por toda la provincia con el objetivo de acercar el talento que se genera en la UAL, y desde el 1 de julio la exposición ‘Ruta de Conocimiento’ se puede visitar en la sala Andrés García Ibáñez de Albox. La presidenta del Consejo Social de la UAL, Mariola Hidalgo, y la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, inauguraron la muestra, que puede visitarse hasta el 31 de julio, acompañados por la teniente de alcalde, María Luisa Granero, y el concejal de Cultura, Juan Domingo Navarro.

La muestra realiza un recorrido por las investigaciones universitarias galardonadas en las tres ediciones de sus premios, algunas de ellas fruto de la transferencia de conocimientos, y que se visualiza a través de 30 paneles, con fotografías de estética muy cuidada, contenidos sobre cada proyecto y QR de acceso a vídeos sobre los proyectos científicos. Los vídeos con entrevistas a los investigadores se proyectan, además, en una pantalla de televisión en la sala de exposiciones.

La presidenta del Consejo Social de la UAL, Mariola Hidalgo, ha afirmado que “el Consejo Social de la Universidad de Almería se traslada hasta Albox con la exposición ‘Ruta de Conocimiento’, donde acercamos a los vecinos de esta localidad los proyectos de nuestros jóvenes investigadores, iniciativas de emprendimiento y figuras con una larga trayectoria universitaria, que hemos reconocido en las tres primeras ediciones de nuestros premios, y que serán un faro de inspiración para la juventud de Albox. A la vez, esta exposición permitirá a toda la ciudadanía conocer más en profundidad el talento de la Universidad de Almería. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento por cedernos esta sala y por su colaboración”.

Por su parte, la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, ha manifestado que “estamos de enhorabuena en Albox porque tenemos en la sala de exposiciones Andrés García Ibáñez la exposición del Consejo Social de la UAL. Para nosotros es una gran satisfacción, pues nos acerca los proyectos de investigación que se realizan en la Universidad, abriéndose la puerta a posibles relaciones de trabajo, a la vez ayuda a que nuestros jóvenes descubran un poco más la Universidad, donde pueden estudiar y también realizar una carrera científica. Esperamos recibir numerosas visitas a lo largo del mes de julio”.

La muestra explica algunos de los proyectos científicos que se desarrollan en la Universidad de Almería y que han sido premiados en las tres primeras ediciones de los Premios del Consejo Social de la UAL. Visualmente, lo realiza a través de fotografías, contenidos y vídeos, reunidos en treinta paneles con una cuidada estética. Son propuestas innovadoras y que contribuyen al desarrollo del tejido productivo, cultural y social de Almería. La muestra está producida por Contraportada y Asiento Vip, y coordinada por Emilia Álvarez.

Ruta del conocimiento

En la exposición ‘Ruta del conocimiento’ se profundiza en los premios de la primera, segunda y tercera edición, más los galardonados en los Premios a Startup de los años 2021, 2022 y 2023, así como información sobre la labor del Consejo Social y un panel dedicado a mostrar en cifras la relevante labor investigadora de la UAL.

La visita a la exposición enseña, entre las investigaciones, los proyectos sobre microalgas aplicadas a la salud y la agricultura, deporte para prevención del cáncer, el proyecto innovador de la Biblioteca Central José María Artero, el uso de biocostras para restaurar tierras secas, análisis científico de los procesos psicosociales en los que se ven envueltas las relaciones entre grupos sociales, creación elsoftware para usar robots móviles en hospitales, investigaciones sobre la evaluación de las ventajas/desventajas de la reutilización de aguas regeneradas para uso agrícola… Conocimientos, investigación e innovación universitaria al servicio de la sociedad almeriense.

Entrando en el detalle, la exposición explica los proyectos científicos de los galardonados de la primera edición: se comparte la trayectoria del pensador Emilio Lledó, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, las investigaciones de María Jesús Martínez y José María Muyor, el trabajo del Departamento de Psicología, el grupo de investigación Sport Research Group, la contribución al desarrollo social del catedrático Antonio Bañón, la transferencia de conocimiento de la multinacional InTouch Health, y los proyectos de José Antonio García y Juan Lisardo Delgado.

En la segunda edición, las investigaciones de Lucía López, José Luis Blanco y el grupo de investigación ‘Advanced NMR Methods and Metal-Based Catalysts’, la docencia del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina, la empresa de base tecnológica de la catedrática Pilar Flores, el Ayuntamiento de El Ejido y su proyecto arqueológico de Ciavieja, que ha dirigido la profesora Carmen Pardo, del Departamento de Geografía, Historia y Humanidades de la UAL, y la trayectoria de Ginés Morata. Además, se ha premiado a las startup Southern Biorefinery y ‘Alma’, así como las tres patentes de Mila Santos y Fernando Diánez.

Y, en la tercera, las investigaciones de Sonia Chamizo y Alberto Soriano, la labor docente de José Ángel Aznar, el proyecto ‘Diseño y puesta en marcha de la Biblioteca Central José María Artero de Almería’, cuyos autores son Encarna Fuentes Melero, Mila Cascajares Rupérez, Carmen Pérez Agudo y Juan Luis Sánchez Martín, la empresa Biorizon Biotech, y la trayectoria de la astrónoma Josefa Masegosa.

El Consejo Social de la Universidad de Almería quiere agradecer la colaboración y el compromiso del Ayuntamiento de Albox para ceder este espacio cultural, con el fin de que todos los vecinos puedan contemplar la exposición. El viaje por la provincia comenzó en el año 2023 y ya se ha organizado exposiciones en Almería Ciudad, Roquetas de Mar, Cuevas del Almanzora, Vera, Adra, Níjar, El Ejido, Laujar, Alhama, Vícar y ahora Albox. Hasta el 31 de julio se podrá visitar esta muestra en la sala de exposiciones Andrés García Ibáñez de Albox.

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