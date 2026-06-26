Más de 200 actividades animan el verano cultural de los museos, conjuntos, archivos y bibliotecas de la Consejería de Cultura

Conciertos, visitas guiadas y teatralizadas, talleres, flamenco, astronomía y exposiciones, entre otras propuestas, se desarrollarán durante los meses de verano en las ocho provincias

La Consejería de Cultura y Deporte, que dirige en funciones Patricia del Pozo, propone más de 200 actividades para animar el verano cultural de los museos, conjuntos arqueológicos y culturales, archivos y bibliotecas que gestiona en las ocho provincias andaluzas. Entre las numerosas y variadas propuestas, dirigidas a todos los públicos y edades, se encuentran conciertos del flamenco al pop, visitas guiadas y teatralizadas, talleres, gastronomía, teatro, danza, astronomía, exposiciones, fotografía, cine… que abarcan un arco temporal que va desde la Prehistoria a la creación contemporánea y que se desarrollarán, fundamentalmente, durante los meses de julio y agosto.

Es el caso de la provincia de Almería, que concentra el grueso de sus propuestas durante los dos próximos meses, aunque ya se pueden disfrutar de exposiciones como la que ilustra sobre la recuperación de la Torre del Homenaje en el Conjunto Monumental de la Alcazaba. A esta se sumará en este mismo espacio, pero ya en julio, una muestra de imágenes tomadas en Irán por Manolo Espaliú, las visitas guiadas de ‘Conoce tu Alcazaba’ y las teatralizadas de ‘Viajar en el tiempo’, así como conciertos, un taller de fotografía, teatro y flamenco de la mano de Anabel Veloso.

A estas actividades, se suman las organizadas por el Museo de Almería, que tiene actualmente en cartel las exposiciones ‘Cortina de hormigón’, que aborda el desarrollismo de los años sesenta en la provincia desde un enfoque multidisciplinar; y ‘Artefacto. Cueva caballo-museo’, centrada en el arte del Paleolítico. Además, el centro museístico ha organizado para estas fechas talleres, visitas comentadas a las exposiciones y un concierto de percusión.

El Museo de Cádiz también ha preparado varios talleres, como uno centrado en el arte figurativo del siglo XX en su colección y otro sobre gastronomía de la antigua Roma, pasando por acercamientos al arte fenicio y el abstracto. Por su parte, el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, en Tarifa, organiza para estas fechas visitas guiadas, centradas en la ciudad romana pero también específicamente en las termas marítimas, así como los conciertos de su ‘Festival Baelo Jazz’, que abrirá el Jorge Pardo Trío.

En Córdoba, el Museo Arqueológico y Etnológico acoge dos exposiciones: ‘Córdoba, escenario de la gran guerra’, sobre el papel estratégico que jugó la provincia en la II Guerra Púnica y que puede verse hasta el 26 de julio; y ‘Tesoros en el museo: Almadenes y Torredonjimeno’, que, del 1 de julio al 25 de octubre, ilustran sobre la romanización y el fin del mundo visigodo. A ello se suman, talleres inclusivos e infantiles, entre los que se cuentan uno sobre la momificación en el antiguo Egipto o la acuñación de moneda en la Roma imperial.

Por su parte, el Museo de Bellas Artes de Córdoba dedica una exposición, hasta el 20 de septiembre, a los grabados de Ricardo Baroja. Además, se ofrecen visitas guiadas al museo para todos los públicos y también para colectivos en riesgo de exclusión, así como juegos y trabajos plásticos para los más pequeños.

A toda esta actividad, se suman en Córdoba las variadas propuestas que ha organizado el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra durante julio y agosto, entre las que destacan las visitas teatralizadas nocturnas y talleres divulgativo del patrimonio de la ciudad califal.

Músicas árabe, cristiana y judía en Granada

La música tendrá un especial protagonismo en la programación veraniega del Museo Arqueológico de Granada, con el ciclo ‘La ciudad de las tres músicas’, con paradas en la música andalusí, los trovadores cristianos y la memoria cantada de Sefarad; y el concierto ’30 años sin María Luisa Anido’, un homenaje a la guitarrista de la mano del intérprete José Luis Ruiz del Puerto, incluido dentro del Granada Guitar Festival 2026.

Por su parte, el Museo de Bellas Artes de Granada organiza diversos talleres didácticos centrados en técnicas de dibujo, chapas, imanes… mientras que el Museo Casa de los Tiros acoge ‘Un verano en el museo’, un campamento urbano para niños de 5 a 12 años.

Dos exposiciones se pueden disfrutar este verano en el Museo de Huelva: de un lado, ‘Algo camina hacia el infinito’, centrada en el legado de José Caballero; y, de otro, ‘María Clauss: Misión Andalucía. In Memoriam’, dedicada al último trabajo realizado para el Centro Andaluz de la Fotografía de esta onubense fallecida en el accidente ferroviario de Adamuz. Además, este centro museístico organiza conciertos de jazz y talleres infantiles en torno al arte prehistórico y las joyas tartésicas, entre otros.

El Museo de Jaén acoge en estas fechas diversas exposiciones temporales, entre ellas la dedicada a la colección Blanco Caro y la investigación española en Egipto. Además, organiza visitas guiadas a sus colecciones, viajes sonoros desde los íberos al Jaén renacentista para los más pequeños, así como actividades familiares acerca de la comida en la cultura íbera o los amuletos egipcios.

A esta actividad se suma la programación del Museo Íbero, que presenta hasta el 30 de julio la exposición ‘Animales de UItratumba’, sobre la mitología íbera, así como talleres sobre estos mitos y rituales desarrollados en el Oppidum.

Por su parte, el Museo de Artes y Costumbres Populares del Bajo Guadalquivir, en Cazorla, organiza visitas teatralizadas; mientras que el Museo Arqueológico de Úbeda ofertará talleres, entre ellos, uno sobre los juegos en la Antigüedad. Finalmente, el Enclave Arqueológico de Puente Tablas acoge visitas guiadas, al igual que el Conjunto Arqueológico de Cástulo, en Linares, que también tiene en cartel dos exposiciones temporales.

Numerosas actividades presenta durante el verano el Museo de Málaga, con cuentacuentos y diversos talleres familiares, centrados, entre otros, en los fenicios, la recreación de una excavación arqueológica e investigando y creando arte abstracto. A ellas se suman las que ha programado el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, con talleres, entre otros, centrados en la Prehistoria y la observación astronómica, protagonizados por el eclipse solar de agosto y la lluvia de estrellas de las Perseidas.

Ópera en la necrópolis de Carmona

En Sevilla, el Museo de Bellas Artes acoge la exposición ‘La belleza del conocimiento’ a partir del 7 de julio, que pretende dar a conocer y agradecer la donación de Enrique Carlos Martín Rodríguez, compuesta por pintura y escultura. Además, el Museo de Arte y Costumbres Populares mantiene en cartel cuatro exposiciones, entre ellas una sobre instrumentos africanos, y organiza un juego de ‘escape-room’ y un taller sobre la artesanía del corcho.

Tanto el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) como el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) desarrollan, asimismo, desde finales de junio hasta septiembre, una programación que incluye conciertos, con nombres como Love of Lesbian y Amaia; cine de verano -en colaboración con el Festival de Cine de Sevilla-, talleres educativos y un programa de exposiciones.

El proyecto de cine de verano arrancó el pasado 3 de junio en el CAAC y concluirá el 8 de julio, conformando seis sesiones de acceso libre, donde se podrán ver películas de, entre otros países, Macedonia del Norte, Nigeria, Reino Unido y España estrenadas en 2024 y 2025 y que prestan atención al mundo infantil y juvenil.

El ciclo de cine llegará al C3A el 16 de julio y se podrá disfrutar hasta el 20 de agosto. Además, entre las actividades del C3A destaca, la gran exposición ‘Ciudad de quién’, que celebra los diez años de apertura del centro cordobés.

Por su parte, el Conjunto Arqueológico de Carmona ha preparado una programación con visitas nocturnas, observación astronómica e, incluso, ópera en la necrópolis. Esta última actividad echará la vista atrás para recuperar algunas de las primeras óperas de la historia y su unión con diferentes personajes y aspectos del mundo clásico.

A toda esta actividad se suman las propuestas de las bibliotecas y archivos de las ocho provincias andaluzas. Entre las actividades de las primeras, destacan un taller de cómic en la Biblioteca de Cádiz, de creación de un libro-túnel en la de Jaén o sobre pintura barroca, Louise Bourgeois, Marie Curie y los vikingos en la de Sevilla, entre otras. Además, la biblioteca hispalense organiza un ‘escape-room’ inspirado en la serie ‘Stranger Things’, mientras que la Biblioteca de Andalucía en Granada presenta una exposición de instrumentos musicales de al-Andalus.

Finalmente, los archivos andaluces ofrecen diversas exposiciones, entre las que destacan la que versa sobre la influencia del agua en la poesía de Federico García Lorca que se puede ver en el centro granadino dedicado al autor, realizada en colaboración con el Archivo de la Alhambra y Generalife; y otra que conmemora las cuatro décadas que lleva la comunidad autónoma andaluza tutelando los bienes de su patrimonio cultural, tras formalizarse el traspaso de dichas competencias por parte del Estado y que tiene su último hito en la nueva Ley del Patrimonio Cultural de Andalucía, aprobada este año en el Parlamento.

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