El Centro Andaluz de la Fotografía inaugura la muestra ‘Ejercicios urbanos’, de Antonio Jesús García, Che, sobre la vida cotidiana vista desde la calle

GabinetedePrensa junio 25, 2026 0
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La Sala Jorge Rueda acoge el 25 de junio la presentación de este proyecto en blanco y negro revelado íntegramente en el laboratorio del CAF

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, inaugura esta tarde, en la Sala Jorge Rueda, ‘Ejercicios urbanos’, un trabajo del fotógrafo almeriense Antonio Jesús García «Che». Se trata del tercer proyecto que el CAF presenta revelado en sus instalaciones, una iniciativa que pone en valor el trabajo artesanal del laboratorio fotográfico y su compromiso con los procesos analógicos de creación y conservación de la imagen.

Fotógrafo, autor de publicaciones sobre fotografía y música y exprofesor de Fotografía de la Escuela de Artes y Oficios Carlos Pérez Siquier de Almería, Antonio Jesús García, Che, desarrolla en ‘Ejercicios urbanos’ una mirada profundamente humanista sobre la ciudad y quienes la habitan. El proyecto se inscribe dentro de su trabajo de fotografía de calle y sitúa en el centro a personas anónimas cuya presencia cotidiana adquiere una dimensión narrativa y poética.

Las imágenes de la muestra se construyen a partir de escenas urbanas cotidianas que, sin presentar acontecimientos extraordinarios, proponen una mirada atenta sobre el entorno y sobre los elementos que quedan fuera del encuadre. Cada fotografía plantea una interpretación abierta, invitando al espectador a reflexionar sobre el contexto y las posibles historias asociadas a la imagen.

El autor utiliza el blanco y negro analógico junto con recursos como la iluminación, el contraste y las sombras para definir la composición, modificar la percepción del espacio y dirigir la atención hacia determinados aspectos de la escena. Estos elementos contribuyen a generar imágenes en las que la información visible y aquello que permanece oculto forman parte del mismo planteamiento visual.

Con esta nueva iniciativa, trabajada en el laboratorio del CAF, se sigue difundiendo proyectos vinculados a la fotografía contemporánea y a la creación analógica, que favorecen el encuentro entre autores y público en torno a nuevas miradas sobre la realidad cotidiana.

Más información: www.centroandaluzdelafotografía.es

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