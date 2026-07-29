Las Escuelas de Pacientes de Torrecárdenas reúnen a más de 60 pacientes en el primer semestre del año

Se han realizado quince sesiones con participación de pacientes, familiares, pacientes expertos y profesionales sanitarios

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha realizado durante los primeros seis meses de este año 2026 un total de quince sesiones dentro de sus Escuelas de Pacientes, una iniciativa gestionada desde Participación Ciudadana, que se realiza a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública y que tiene como objetivo principal el favorecer el intercambio de conocimientos, experiencias y habilidades entre personas que conviven con una misma enfermedad.



En este primer semestre, las Escuelas de Pacientes del Hospital Universitario Torrecárdenas han contado con la participación de 61 pacientes, 10 pacientes expertos, ocho familiares y más de una decena de profesionales sanitarios, mostrando la importancia de estos lugares de encuentro como una herramienta de formación, acompañamiento y apoyo entre iguales.

En un balance pormenorizado, en este tiempo se han celebrado dos sesiones de la Escuela de Insuficiencia Cardíaca, dos de la Escuela de Fibromialgia, otras dos sesiones de la de Parkinson, la Escuela de Insuficiencia Renal también tuvo dos encuentros al igual que la relativa al Cáncer de Mama, y cinco sesiones han estado vinculadas a la formación en materia de Enfermedad Inflamatoria Intestinal.



En colaboración con las asociaciones de pacientes como la Asociación de Fibromialgia de Almería y Síndrome de Fatiga Crónica (AFIAL), la Asociación de Parkinson, ALCER o la Asociación Española contra el Cáncer en Almería, se busca que a través de estas sesiones, los participantes reciban conocimientos y habilidades que les ayudan a manejar mejor su enfermedad, mejorar su autocuidado y prevenir algunas de sus posibles complicaciones. Se trata de un proyecto de formación entre iguales en el que pacientes previamente formados acompañan y enseñan a otras personas que están pasando por una situación similar, ayudándoles a tomar las riendas de su proceso de salud.

Además, estas sesiones también permiten transmitir a los profesionales sanitarios cómo se vive la enfermedad desde la perspectiva del paciente, cuáles son sus miedos, dudas, necesidades, deseos y aquellos aspectos que pueden contribuir a mejorar su bienestar.

Mayor participación

Desde el Hospital Universitario Torrecárdenas se destaca el valor de esta iniciativa como un espacio de participación activa en el que los pacientes no son únicamente receptores de información, sino protagonistas de su propio proceso asistencial. Esta metodología favorece la creación de redes de apoyo, mejora la comprensión de la enfermedad y contribuye a reforzar la confianza de los pacientes y sus familias.



La implicación de familiares y profesionales sanitarios en estas sesiones permite, además, enriquecer el proceso formativo y generar un entorno de aprendizaje compartido. En este sentido, las Escuelas de Pacientes facilitan una visión más completa de la enfermedad, incorporando tanto el conocimiento técnico de los profesionales como la experiencia directa de quienes conviven con ella en su día a día.

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