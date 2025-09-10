La UAL lanza dos asistentes virtuales para optimizar la atención y servicios

Con la creación de UALBot TIC y UALBot Académico, la Universidad de Almería reafirma su compromiso con la innovación y la mejora continua de sus servicios, buscando accesibilidad y eficiencia para la comunidad

La Universidad de Almería da un paso significativo en su transformación digital con el lanzamiento de UALBot TIC y UALBot Académico, dos asistentes virtuales innovadores diseñados para mejorar la resolución de consultas y el acceso a información relevante para toda la comunidad universitaria. Desarrollados por el Vicerrectorado de Transformación Digital e Infraestructuras, estos asistentes buscan optimizar la experiencia de estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y personal de administración y servicios (PAS).

UALBot TICha sido concebido como el primer punto de contacto para todas las dudas relacionadas con los servicios del Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Este asistente virtual está capacitado para ofrecer soluciones rápidas a consultas frecuentes sobre conectividad a la red universitaria, configuración del correo electrónico institucional y el uso de diversas herramientas tecnológicas esenciales para la vida académica y laboral en la UAL. Su objetivo es desatascar las consultas más comunes y permitir un acceso más ágil al soporte técnico.

Por otro lado, UALBot Académico, una guía personalizada en gestiones universitarias, se enfoca en facilitar el acceso a información crucial sobre los procesos universitarios clave. Desde el acceso a la universidad y la preinscripción, hasta la matrícula, la gestión de becas y otras gestiones académicas, este asistente está diseñado para orientar a los usuarios de manera eficiente. Su implementación busca simplificar trámites y asegurar que la información necesaria esté disponible de forma inmediata, reduciendo los tiempos de espera y la burocracia.

Ambos asistentes se encuentran actualmente en una fase de pruebas. Es importante destacar que, si bien UALBot ha sido entrenado con una amplia base de conocimiento, en ocasiones podría no resolver todas las consultas o cometer errores. La UAL enfatiza que esta fase inicial permitirá perfeccionar su funcionamiento a través del uso real.

La Universidad de Almería ha implementado un sistema que garantiza que ninguna consulta quede sin respuesta. Si UALBot no puede ofrecer una solución satisfactoria, o si el usuario prefiere una atención más personalizada, podrá hacer clic en la opción ‘Contactar con un humano’. Esta acción generará automáticamente un ticket en el Centro de Atención al Usuario (CAU) correspondiente, asegurando que la consulta sea atendida por personal especializado.

Los asistentes UALBot TIC y UALBot Académico ya están disponibles en la página oficial de la Universidad de Almería: www.ual.es/contacta. En este mismo enlace, los usuarios encontrarán más información detallada sobre su funcionamiento y otros métodos de contacto con la UAL.

Con el lanzamiento de UALBot, la Universidad de Almería reafirma su compromiso con la innovación y la mejora continua de sus servicios, buscando una universidad más accesible y eficiente para toda su comunidad.