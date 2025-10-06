La UE y Marruecos alcanzan un acuerdo para ampliar el trato arancelario preferencial al Sáhara Occidental

La Unión Europea y el Reino de Marruecos han llegado a un acuerdo para extender el trato arancelario preferencial al territorio del Sáhara Occidental. El acuerdo se aplica provisionalmente desde el 3 de octubre de 2025, garantizando la continuidad y la seguridad para los comerciantes.

El acuerdo establece que las pruebas de origen y el etiquetado de los productos indicarán la región de producción (Dajla y El Aaiún), y garantiza además que se concederán ventajas a los beneficiarios interesados de ese territorio.

Este acuerdo refuerza la asociación de larga data entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. Los debates con el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo tendrán lugar en las próximas semanas y meses, y será necesaria su aprobación para que se celebre el acuerdo.

A lo largo de los años, la Unión Europea y Marruecos han estrechado una profunda amistad y forjado una cooperación sólida y polifacética. Ambas partes esperan llevar esta cooperación al siguiente nivel en los próximos meses, mediante la celebración de un Acuerdo de Asociación Estratégica.

El texto completo del Acuerdo y la Declaración está disponible en línea.