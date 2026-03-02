La UE y Suiza han firmado un amplio paquete de acuerdos para intensificar sus relaciones

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, han firmado hoy un amplio paquete de acuerdos destinados a intensificar y ampliar las relaciones entre la UE y Suiza. El paquete establece un marco moderno para la UE y Suiza, el cual facilitará un acceso fluido a un mercado de 460 millones de consumidores en sectores esenciales, lo que reportará beneficios económicos a ambas partes.

Al armonizar las normas y reglas en ámbitos estrechamente integrados, aportará seguridad jurídica, simplificará el comercio de mercancías como productos sanitarios y productos alimenticios y facilitará el suministro transfronterizo para las empresas a ambos lados de la frontera. Además, garantizará normas más coherentes para las personas que viven, trabajan o estudian de forma transfronteriza entre la UE y Suiza. Suiza contribuirá a la elaboración de la legislación en los ámbitos contemplados en el paquete y tendrá la oportunidad de influir en estas normas según se vayan formulando.

La firma representa un paso importante hacia la finalización de la ratificación del paquete general y permitirá a ambas partes avanzar en sus respectivos procesos de ratificación.

