La Comisión lanza una consulta pública sobre la salida del capital no cotizado

marzo 2, 2026 10:11 pm

La Comisión Europea está buscando información sobre los obstáculos a los que se enfrentan los inversores en capital no cotizado que desean deshacerse de sus inversiones y las posibles formas de abordar estos obstáculos.

Las observaciones recibidas contribuirán al trabajo de la Comisión en el marco de la Unión de Ahorros e Inversiones, y en particular a los esfuerzos por mejorar el acceso a la financiación por parte de las empresas emergentes y en expansión de la UE.

La financiación privada, incluida la procedente de fondos de capital inversión o de capital riesgo, desempeña un papel importante en el apoyo a las empresas jóvenes e innovadoras, que a menudo tienen dificultades para acceder a la financiación bancaria tradicional.

Garantizar la disponibilidad de oportunidades de salida, por ejemplo, mediante la venta de participaciones no cotizadas o mediante salidas a bolsa, es crucial para que haya disponibilidad de capital, ya que los inversores dependen de los rendimientos obtenidos para financiar sus próximas inversiones.

A pesar de los esfuerzos en este ámbito realizados en el pasado, los inversores en capital no cotizado de la UE siguen teniendo problemas a la hora de deshacerse de sus inversiones. Por ejemplo, es posible que no puedan esperar a su salida a bolsa para obtener ganancias de capital, o que no puedan realizar ciertas transacciones por falta de una valoración fiable de estos activos privados. Estas dificultades reducen la actividad del mercado, limitan la disponibilidad de capital de crecimiento y podrían hacer que empresas jóvenes y prometedoras se trasladen fuera de la UE en busca de financiación.

La Comisión está recabando la opinión de las partes interesadas sobre las posibles barreras a la salida de las inversiones en capital no cotizado en la UE, las ventajas y las posibles características de diseño de una plataforma para la negociación secundaria de participaciones en empresas no cotizadas, y el potencial de un uso ampliado de dicha plataforma para captar nuevo capital privado. La consulta está abierta hasta el 27 de abril y está dirigida a una amplia gama de partes interesadas, incluidas las empresas en busca de capital inicial y los inversores en capital no cotizado. Las observaciones recibidas ayudarán a la Comisión a decidir sobre la conveniencia de adoptar nuevas medidas en este ámbito.

GabinetedePrensa

