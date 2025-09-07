Lela Soto, la nueva voz del cante, actuará el 26 de septiembre en el Teatro Apolo

Heredera de la Casa Sordera, presentará su primer disco, ‘El fuego que llevo dentro’, donde compartirá sus raíces flamencas con la frescura de su mirada contemporánea

El nuevo flamenco se subirá al escenario del teatro Apolo con el concierto de Lela Soto el próximo 26 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Apolo. Una de las cantaoras más prometedoras de la nueva generación, que aúna su herencia flamenca con la frescura de una mirada contemporánea.

La nueva generación de una estirpe flamenca inigualable —nieta del mítico Manuel Soto ‘Sordera’ e hija de Vicente Soto ‘Sordera’—, Lela Soto ha sabido encontrar un estilo propio que aúna la pureza del cante jondo con las sonoridades más actuales. Su paso por escenarios y festivales de todo el país ha consolidado su nombre como una de las voces femeninas más respetadas y buscadas del panorama.

La actuación en Almería promete ser una noche íntima y poderosa, donde la artista desplegará un repertorio que combina respeto por la tradición y frescura contemporánea. El público podrá disfrutar de un espectáculo que no solo homenajea a sus raíces, sino que también mira hacia el futuro del flamenco.

Las entradas ya están disponibles en la taquilla del teatro Apolo y en la web https://almeriaculturaentradas.es El precio es de 15 euros para el patio de butacas y plateas y de 10 euros para anfiteatro y palcos. La actuación se enmarca en la programación del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

Entre sus cualidades se pueden destacar su gran afinación, su sentido del ritmo, su musicalidad y la ‘flamencura’ de su voz. Está considerada por la crítica especializada como una de las voces jóvenes de referencia. A pesar de su edad atesora un gran bagaje artístico habiendo colaborado desde niña con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Niña Pastori o Pitingo entre otros.

Ha cosechado éxitos en varios de los festivales más relevantes del flamenco como el Festival de Jerez -premio de la crítica-, la Bienal de Holanda, la Suma Flamenca de Madrid, la Bienal de Málaga, la Bienal de Sevilla, el Festival Flamenco de Toulouse o el World Music Festival de Copenhague.

Actualmente se encuentra inmersa en varios proyectos, uno de los que ha irrumpido con más fuerza en el panorama nacional e internacional es el que tiene junto a Frente Abierto y su compañero Israel Fernández donde el flamenco se fusiona con sonidos pesados y experimentales.

Será una oportunidad para descubrir y disfrutar una de las voces que se convertirá en referencia del flamenco en unos años. Lela Soto, el 26 de septiembre, en el Teatro Apolo.