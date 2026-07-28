Fallece la mujer ingresada en el Virgen del Rocío tras resultar herida en el incendio de Los Gallardos

GabinetedePrensa julio 28, 2026 0
Incendio en Los Gallardos hacia Bedar- Foto CRISTINA GALLARDO

El fallecimiento de hoy eleva a 14 la cifra de víctimas mortales en el incendio declarado el pasado 9 de julio en la provincia de Almería

Una de las mujeres que permanecía ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío, tras resultar herida en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), ha fallecido hoy según han informado fuentes del centro hospitalario.

La paciente ingresó en estado muy grave, con quemaduras en el 70% de la superficie corporal, en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital sevillano. Tras una primera valoración y su estabilización inicial, ha estado atendida en todo momento por los equipos de Medicina Intensiva y de la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del centro.

Con este fallecimiento asciende a 14 el número de personas fallecidas como consecuencia del incendio declarado en Los Gallardos el pasado 9 de julio, y tres pacientes permanecen en la Unidad de Quedamos el Hospital Virgen del Rocío.

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