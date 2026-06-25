Koopera consolida 17 empleos con impacto social tras recoger cerca de 1.000 toneladas de textil en Almería

La entidad consolida su modelo de economía social y circular en el territorio, con 151 contenedores en 21 municipios almerienses.

En España, la entidad ha gestionado 19.600 toneladas de textil y creado más de 346 empleos de inserción.

En 2025, la entidad ha evitado la emisión de 13.800 toneladas de CO₂ en la provincia y ha dado una segunda vida a millones de prendas a través de sus 2 tiendas ‘Koopera Store’ en Almería.

Koopera, la red de economía social y solidaria impulsada por Cáritas y que forma parte de Moda re-, consolidó en 2025 su modelo de economía social y circular en el sector textil recogiendo y gestionando cerca de 1.000 toneladas de textil en Almería.

Esta actividad tan intensa ha llevado a que la plantilla de Koopera ascendiera a 17 personas en Almería, de las cuales 9 de ellas tienen contrato de inserción. Ese balance positivo también se refleja en el crecimiento de los contenedores, hasta situarse en 151, presentes en 21 municipios almerienses.

Impacto ambiental

Además del impacto social a través de la creación de empleos de inserción, también destacan los beneficios positivos del modelo de Koopera para el medio ambiente. En Almería, la entidad social logró evitar la emisión de más de 13.800 toneladas de CO₂ a la atmósfera —equivalente a la retirada de 4.600 coches de la circulación— y reducir el consumo de casi 5,5 millones de metros cúbicos de agua, una cifra similar al abastecimiento de cerca de 47.000 hogares o al llenado de 2.200 piscinas olímpicas.

La apuesta por la reutilización textil también tuvo un fuerte reflejo en las tiendas Koopera Store. En 2025, esta red de 37 tiendas, 2 de ellas en Almería, vendió millones de prendas, lo que refleja un mayor compromiso de los ciudadanos por un consumo más responsable, accesible y sostenible. La actividad de las tiendas de Koopera también incluye más de 465 entregas sociales de ropa a personas y familias con necesidades en la provincia, ascendiendo más de 1.820 prendas distribuidas a estos grupos vulnerables.

El modelo social de recogida y tratamiento de Koopera permite la máxima optimización de la ropa donada. Gracias a ello, aproximadamente el 50% (47,19%) de las prendas ha logrado una segunda vida en 2025, mientras que el 28,64% se destinó a reciclaje y el 24,17% a la valorización energética, evitando, un año más, que ninguna prenda recogida termine en el vertedero como residuo.

Nacional

Koopera también registró un fuerte crecimiento a nivel nacional, del 106%, hasta las 19.668 toneladas de textil recogidas en toda España, gestionando 66,81 millones de prendas. En 2025 la plantilla ascendió a 731 personas, de las cuales 346 tienen contrato de inserción.

En cuanto a las entregas sociales de ropa a personas y familias en situación de riesgo de exclusión, Koopera realizó 10.300 entregas, distribuyendo 59.000 prendas a estos grupos vulnerables. Sobre los contenedores de recogida de ropa, la organización tiene más de 2.280 distribuidos en 458 municipios, lo que ha contribuido activamente a registrar estos datos históricos en los más de 35 años e actividad de la asociación.

“2025 ha sido uno de los más intensos para Koopera, y Almería continúa destacando como una de las provincias con mayor concienciación social y ambiental con respecto al tratamiento textil, dando una segunda vida a las prendas de ropa. Gracias al compromiso e implicación de los ciudadanos almerienses, hemos gestionado cerca 1.000 toneladas (20.000 toneladas a nivel nacional), creciendo un 99% y generar una decena de puestos de inserción destinadas a personas en situación de vulnerabilidad”, señala Mariluz Ferro, Directora General de Koopera.

Sobre el proyecto de Real Decreto que regula la gestión de los residuos textiles y está ahora en valoración por parte de la Unión Europea, Ferro señala que “supone un cambio en la orientación social de esta actividad, que las entidades desarrollamos desde hace décadas. El futuro SCRAP textil no debería limitarse a criterios de eficiencia económica o capacidad financiera: deben incorporar resultados ambientales, aumentando la reutilización, y sociales. Por ello, es necesario que en los procesos de contratación se asegure una reserva para empresas de inserción y centros especiales de empleo”.

Sobre Koopera

Koopera es una red de 11 entidades de economía social y solidaria, impulsada por Cáritas Diocesanas que forma parte de Moda re-. Con 37 tiendas ‘Koopera Store’, 4 plantas de tratamiento y 8 centros de transferencia en todo el territorio, desde el año 1990 trabajan para impulsar la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad. Para ello, recogen ropa usada a través de cerca de 2.300 contenedores en cerca de 500 ciudades, clasifican, reutilizan y reciclan las prendas textiles para darlas una segunda vida, reduciendo el impacto ambiental.

Koopera forma parte de Moda re-, un proyecto que agrupa a 50 empresas de inserción promovidas por Cáritas de toda España, que dan empleo a cerca de 1.600 personas

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