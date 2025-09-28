Las llamadas al teléfono de atención a las mujeres en Almería

La línea 900 200 999 recibe en julio y agosto una media de 16

interacciones diarias frente a las 11 del primer semestre del año

Una treintena de ayuntamientos, festivales y ferias de la provincia

se han sumado a la difusión de este recurso para las mujeres

El teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999, que gestiona la Consejería

de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a través del Instituto Andaluz de la

Mujer (IAM), ha atendido en Almería durante julio y agosto un millar de llamadas, lo que

supone una media de 16 interacciones al día, un 45% más que en el periodo de enero

a junio, cuando se recibieron 11 llamadas diarias. En el conjunto de Andalucía se han

recibido un total de 8.737 llamadas, un 28% más.

El pasado mes de julio la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad,

Loles López, presentó la campaña de difusión del teléfono 900 200 999 con el lema

‘¡Llévatelo siempre contigo!’, que emula un vídeo musical con un estribillo muy pegadizo

con el 900 200 999 como protagonista. Esta línea está conectada con Emergencias 112,

lo que permite activar todos los recursos dirigidos a las víctimas de violencia de género

desde el momento en que se tiene conocimiento de una situación crítica. Es un servicio

confidencial, operativo 24 horas, los 365 días y atiende en 72 idiomas.

Durante este verano más de centenar de ayuntamientos, festivales de música, ferias y

fiestas populares de toda Andalucía se han sumado a esta iniciativa, una treintena de

ellos en la provincia de Almería, como es el caso del Festival Dreambeach, el Salinas

Sound Festival de Roquetas de Mar, el Cooltural Fest, así como en las fiestas y ferias

de Vícar, Adra, Tíjola, Benahadux o Alhama de Almería, entre otros.

De esta forma, este teléfono del Instituto Andaluz de la Mujer ha recibido durante julio y

agosto un total de 947 llamadas en Almería, un 45,5% más con respecto al primer

semestre del año, cuando se atendieron 1.928. En verano también han aumentado las

consultas relativas a violencia de género, que suponen el 78,3% del total, casi 10 puntos

más que el periodo enero-junio, que se situó en el 68,9%. El mayor número de cuestiones sobre violencia de género son relativas a la ejercida en el ámbito de la pareja

y expareja, seguida de la violencia sexual y, por último, otras violencias.

Además, a través de esta línea se han gestionado en estos dos meses en la provincia

27 acogimientos de mujeres en los recursos de acogida. Agosto, con un total de 16, ha

sido el mes con mayor volumen de acogimientos.

Prestaciones del teléfono de las mujeres

El teléfono andaluz de atención a las mujeres es un servicio es gratuito, está atendido

por personal altamente especializado, opera todos los días del año y está disponible en

72 idiomas. Así, ofrece información sobre los servicios, programas y actividades del

Instituto Andaluz de la Mujer y, en general, sobre todos los recursos de los que disponen

las mujeres andaluzas. También gestiona la acogida inmediata en caso de emergencia

para las víctimas de violencia de género, canaliza las denuncias por discriminación en

sus distintas modalidades y cuenta con asesoramiento jurídico especializado para

víctimas de violencia de género.



Asimismo, ofrece atención telefónica inmediata contra la violencia sexual y derivación a

los centros 24 horas para víctimas de agresiones sexuales e información y

asesoramiento en formación y coeducación. Además, cuenta con un servicio de

asesoramiento a empresas en material de igualdad en el ámbito laboral.