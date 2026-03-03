Miski Liu Suria

Ha terminado la época en que nos querían viejos y cansados. Ha llegado la era de los soberanos originales.

Liebre de Marzo

Evento de susto

Locura primaveral

Agitación sin precedentes

Mes energético y poderoso

“Locura de marzo con esteroides” según Starship Earth. Después de tantos intentos fallidos y suposiciones incorrectas, parece que hemos llegado al punto previsto del evento de susto, o al menos a uno de ellos. Mientras tanto la liebre de marzo está tomando su té. Lo que parece estar sucediendo no es lo que sucede realmente. No hay armas nucleares ni de destrucción masiva. La coalición de mundos se encargó de ello. Mantenga la conciencia de la situación en todo momento y no entre en pánico.

La liebre de marzo es una figura simbólica asociada con la locura, la impulsividad, el desorden, el comportamiento irracional y la pérdida momentánea de la cordura. Esta expresión procede del refrán inglés “loco como una liebre de marzo” (mad as a March hare), que alude al frenesí de las liebres europeas durante su época de apareamiento en marzo, cuando machos y hembras exhiben conductas erráticas como boxear y correr descontroladamente por los campos.

En Alicia en el País de las Maravillas, la liebre simboliza el mundo ilógico y surrealista que desafía a la razón. Representa el absurdo, la ruptura con la lógica, el tiempo detenido y el caos. En las tradiciones populares, las liebres también están asociadas con la fertilidad por su alta reproducción, la renovación primaveral e incluso lo misterioso o mágico.

En tradiciones antiguas, representa la pérdida de control y la demencia estacional. Las liebres se asocian también a la luna, la fertilidad y la renovación, pero la versión de marzo destaca por su locura sexual y caótica. En resumen, la liebre de marzo simboliza la locura, el comportamiento irracional y la energía desbordada de la primavera.

AGITACIÓN

Steve Quayle opina que el ataque contra Irán podría desplomar una economía mundial ya debilitada mientras la deuda mundial alcanza una cifra récord de 38 billones de dólares. Cree que hay líderes mundiales poseídos por demonios. Quieren la destrucción de los seres humanos y de todo lo glorioso que creó Dios.

Estamos en un momento de agitación sin precedentes. la humanidad está en guerra con todo lo que es bueno, abrazando todo lo que es malo. Quayle cree que esto se podría convertir en una fiesta mundial para mediados de marzo. La plata y el oro estarán a un precio desorbitado. No se sabe la fecha, pero está en marcha el proceso. Subirá el precio de los metales preciosos la próxima semana

OPINIONES

Significado espiritual de Irán según Sierra.- Persia tiene una conexión espiritual poderosa con la ascensión de la humanidad.

Según Paul White Gold Eagle, la dinastía Qajar reactivó los misterios de la diosa en la corte persa de principios del siglo XIX. Lo que el mundo presenció en 2022 no fue sólo protesta, sino el resurgimiento de una antigua corriente femenina que han reprimido las fuerzas oscuras durante siglos. La diosa quiere la paz, y así será.

Iran: The Final Domino —

Cosmic, Financial, and Spiritual Intelligence



The deeper truth is that the Cabal is on the verge of losing their last and most fundamental source of power, the same thing that has prevented them from being arrested and removed from power.

Cada alma debe asumir la responsabilidad, según KejRaj.- Se mueve la tierra y se derrumban los sistemas basados en la ignorancia y el control. Si no te elevas, serás arrastrado, pero si eliges despertar, te convertirás en una fuerza transformadora y en una encarnación viva de la luz.

Según Steve Beckow, nos estamos acercando a las emisiones de emergencia, al tocar un avispero tras otro. A su juicio, estamos presenciando una actuación de la coalición. Todos están desempeñando su papel en un derribo planeado de la camarilla y en el movimiento del resto hacia la prosperidad financiera, la salud renovada, la abundancia, la armonía y la unidad.

¿Por qué ahora? pregunta Mr. Pool.- El equipo de Bondi confirmó que no están en EEUU las cintas originales de Epstein. Se trasladaron en 2019, repartidas en tres ubicaciones: Un búnker en los Alpes suizos, allanado por la Interpol el 14 de febrero, una granja de servidores en Tel Aviv, incautada el 21 de febrero, y una instalación subterránea a 40 kilómetros al sur de Teherán. Se invadió Irán para obtener la última copia de las cintas que nombran a todos los presidentes y a cada miembro de la realeza. El régimen iraní fue una marioneta del lado oscuro y la limpieza es mundial.

🔻 IT STARTED. AND IT'S NOT ABOUT IRAN.



February 28, 2026. 8:00 AM.



Trump stood at the podium and said 7 words that changed the world:



_"The United States military began major combat operations in Iran."_



Within 60 minutes:



— Iranian army commander ASSASSINATED.

— US 5th… — Mr. Pool (@MrPool_QQ) February 28, 2026

Añade que un equipo de Operaciones Especiales entró en dicha instalación subterránea a 40 kilómetros al sur de Teherán. No era un sitio nuclear, sino una granja de servidores que guardaba la última copia de seguridad de las cintas de Epstein con 3.412 horas de metraje. Se trata de la recuperación de las cintas que derribarán a las personas más poderosas de la Tierra. Todo está ahora bajo custodia del Departamento de Justicia. Los arrestos están ocurriendo en Europa, porque ahí es donde huyeron.

🔻 3 SOLDIERS DIED TODAY. NOT FOR OIL. NOT FOR LAND. FOR THE CHILDREN.



March 1, 2026. 11:47 AM.



The Pentagon confirmed: 3 American service members killed in action. 5 more wounded. The first casualties of Operation Epic Fury.



The media will use their deaths to question the… — Mr. Pool (@MrPool_QQ) March 1, 2026

Según Sierra, esta situación es un catalizador importante para la división final de la línea temporal. No se están alineando con la energía entrante la gente que se deja llevar por el miedo y se obsesiona con la cobertura de los medios. Caerán en una espiral de miedo. No es nuestro trabajo salvarlas. Quienes estamos en la energía 5-D prestamos poca atención a la charla sobre la oscuridad. Sabemos que es pura óptica y que han terminado su juego las fuerzas oscuras.

PURIFICACIÓN

Deben abandonar el escenario los líderes de transición que vemos hoy, y ya está sucediendo eso según Antonella y Werner. Están a punto de manifestarse los líderes verdaderos de la nueva Tierra. Estas almas originales, forjadas en la densidad, jamás aceptarían colaborar con cascarones vacíos ni con proyecciones artificiales carentes de vida real. Su autoridad no procede de la fuerza, sino de la resonancia con el corazón de Terra-Gaia.

Ya ha comenzado el proceso de regeneración, pero requiere una fase crítica de expulsión. El cuerpo 3-D debe rechazar primero el viejo sistema: muchos experimentan dolencias físicas, la liberación de toxinas energéticas, y la disolución de la escoria kármica.

Esta fase de limpieza profunda es el preludio de la regeneración, cuyos signos ya son visibles en el fortalecimiento de las estructuras y una claridad mental renovada. No estamos aquí para dominar, sino para servir en la transición hacia la paz galáctica, guiando a la humanidad hacia su verdadera herencia estelar, y respetando el libre albedrío de cada ser sintiente.

ENERGÍA DE MARZO

La energía de marzo trae olas de nueva frecuencia, que nos llevan al equinoccio según AscensionLightworkers. Los eventos planetarios incluyen también la Luna nueva en Piscis, el portal 3:3, la Luna llena en Virgo, la alineación de Orión y el equinoccio.

La Luna Nueva en Piscis del 2 de marzo trae consigo energía espiritual intensa, fomentando la claridad de intenciones y un enfoque en nuevos comienzos. Posteriormente, el Portal 3:3 allanará el camino para una transformación interior más profunda y la preparación para el Equinoccio. Marzo señala un mes energético y poderoso que será impactante para las semillas estelares.

Están cambiando las líneas de tiempo más rápido a medida que desaparece la energía más oscura. Exposiciones, revelaciones, eventos inesperados, epifanías del yo superior, conexión divina más fuerte, sentirse menos solo, trabajar el rompecabezas, búsqueda de la verdad, aceptar, vivir en el momento presente y aceleración de los cambios en la línea de tiempo. se están disolviendo las percepciones distorsionadas, fortaleciendo la tolerancia y reconociendo que el yo es mucho más que lo físico.

Cuando sientas que se desmorona todo todo, sigue confiando en que esto es una señal significativa de crecimiento y evolución hacia tu mayor bien. Si te sientes descarrilado en este momento, confía en que se trata de un cambio de dirección que te guiará por el camino elegido. Salir de la zona de confort permite abrazar el verdadero yo, esforzándose por vivir con autenticidad como un creador deliberado en la energía de la nueva Tierra.

NOTICIAS

Los yihadistas emiten una ‘fatwa’ contra EEUU.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265586

emiten una ‘fatwa’ contra EEUU.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265586 Trump dice que el ataque a Irán podría durar más de cinco semanas.https://efe.com/mundo/2026-03-02/trump-duracion-ataque-iran-operacion-semanas/

dice que el ataque a podría durar más de cinco semanas.https://efe.com/mundo/2026-03-02/trump-duracion-ataque-iran-operacion-semanas/ Trump le dice a la CNN que aún está por llegar la gran ola en la guerra contra Irán .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/02/eeuu/trump-cnn-ataques-iran-entrevista-trax

le dice a la CNN que aún está por llegar la gran ola en la guerra contra .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/02/eeuu/trump-cnn-ataques-iran-entrevista-trax Marco Rubio dice el objetivo es la destrucción de los misiles balísticos de Irán .https://esrt.press/actualidad/590295-rubio-indica-objetivo-mision-eeuu-iran

dice el objetivo es la destrucción de los misiles balísticos de .https://esrt.press/actualidad/590295-rubio-indica-objetivo-mision-eeuu-iran La CIA vigiló de cerca a Jamenei durante meses antes de los ataques.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/01/mundo/espionaje-cia-israel-ayatola-jamenei-iran-trax

durante meses antes de los ataques.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/01/mundo/espionaje-cia-israel-ayatola-jamenei-iran-trax EEUU bombardeó buques de guerra iraníes en el golfo de Omán .http://esrt.press/actualidad/59EE.UU.%20bombardea%20buques%20de%20guerra%20iran%C3%ADes0280-video-eeuu-bombardea-buques-iranies

.http://esrt.press/actualidad/59EE.UU.%20bombardea%20buques%20de%20guerra%20iran%C3%ADes0280-video-eeuu-bombardea-buques-iranies Irán cambió el sistema de mando y control de sus tropas.https://noticiaslatam.lat/20260302/1172017550.html

cambió el sistema de mando y control de sus tropas.https://noticiaslatam.lat/20260302/1172017550.html Irán amenaza con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz .https://www.europapress.es/internacional/noticia-guardia-revolucionaria-iran-amenaza-atacar-cualquier-barco-cruce-estrecho-ormuz-20260302221410.html

amenaza con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de .https://www.europapress.es/internacional/noticia-guardia-revolucionaria-iran-amenaza-atacar-cualquier-barco-cruce-estrecho-ormuz-20260302221410.html Irán afirma haber lanzado misiles contra el portaaviones Abraham Lincoln.https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/i-texerani-isxyrizetai-oti-ektokseyse-4-vallistikous-pyraylous-kata-tou-uss-abraham-lincoln/

afirma haber lanzado misiles contra el portaaviones Abraham Lincoln.https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/i-texerani-isxyrizetai-oti-ektokseyse-4-vallistikous-pyraylous-kata-tou-uss-abraham-lincoln/ Derribados tres cazas F-15 por fuego amigo en Kuwait .https://efe.com/mundo/2026-03-02/iran-kuwait-derribo-aviones-eeuu/

.https://efe.com/mundo/2026-03-02/iran-kuwait-derribo-aviones-eeuu/ Israel bombardea Teherán y lanza una ofensiva en Líbano .https://es.euronews.com/2026/03/02/srael-bombardea-teheran-golpea-ministerio-de-inteligencia-lanza-una-ofensiva-en-libano

bombardea y lanza una ofensiva en .https://es.euronews.com/2026/03/02/srael-bombardea-teheran-golpea-ministerio-de-inteligencia-lanza-una-ofensiva-en-libano El Líbano prohibirá la actividad de Hizbulá y le obligará a entregar sus armas.http://efe.com/mundo/2026-0L%C3%ADbano0L%C3%ADbano%20dice%20que%20prohibir%C3%A1%20actividad%20militar%20de%20Hizbul%C3%A1%20y%20le%20obligar%C3%A1%20a%20entregar%20sus%20armas3-02/libano-hizbula-ataques-israel/

ECONOMÍA

Se dispara el gas natural y el petróleo por la crisis bélica.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/02/69a59ba2e5fdea59718b4599.html

natural y el por la crisis bélica.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/02/69a59ba2e5fdea59718b4599.html Un segundo petrolero es alcanzado por un proyectil submarino en el estrecho de Ormuz .https://es.euronews.com/business/2026/03/02/otro-petrolero-alcanzado-ormuz

es alcanzado por un proyectil submarino en el estrecho de .https://es.euronews.com/business/2026/03/02/otro-petrolero-alcanzado-ormuz Se recuperan las acciones, sube el oro y se dispara el petróleo mientras se intensifica la guerra.

y se dispara el mientras se intensifica la guerra. https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/02/economia/acciones-caen-petroleo-dispara-guerra-iran-trax

Lindsey Graham dice que se está creando un nuevo Oriente Medio .https://operationdisclosureofficial.com/2026/03/01/shadow-of-ezra-a-new-middle-east-is-being-created/

dice que se está creando un nuevo .https://operationdisclosureofficial.com/2026/03/01/shadow-of-ezra-a-new-middle-east-is-being-created/ Los archivos de Epstein revelan la presencia de agentes del sector editorial científico.https://thehighwire.com/ark-videos/epstein-files-reveal-power-brokers-in-scientific-publishing/

revelan la presencia de agentes del sector editorial científico.https://thehighwire.com/ark-videos/epstein-files-reveal-power-brokers-in-scientific-publishing/ Desaparecerán las criptomonedas cuando se anuncie el nuevo sistema financiero.https://rumble.com/v76fwyk-trump-fights-israels-war-using-your-money-and-children-crypto-will-disappea.html?__cf_chl_tk=hinQtku4rAn5Ua4sUmDKim7MlPN2Y1FsiPVfHrh6imY-1772453149-1.0.1.1-xDP_xz6X_Lx.h.yuNSxsWJoEp4ajllWSNJSuXRAHNKg

Bolivia destruye 62 millones de dólares cuando se estrella un avión militar lleno de billetes.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13802915/03/26/bolivia-busca-destruir-62-millones-de-dolares-caidos-del-cielo-un-avion-militar-se-estrella-cuando-volaba-lleno-de-billetes-del-pais.html

ESPAÑA

España prohíbe el uso de las bases de EEUU en Rota y Morón para atacar a Irán .https://es.euronews.com/2026/03/02/espana-no-autoriza-el-uso-de-las-bases-militares-de-eeuu-en-rota-y-moron-para-atacar-iran

y para atacar a .https://es.euronews.com/2026/03/02/espana-no-autoriza-el-uso-de-las-bases-militares-de-eeuu-en-rota-y-moron-para-atacar-iran EEUU traslada quince aviones de reabastecimiento de sus bases en España a otros lugares.https://efe.com/espana/2026-03-02/aviones-estadounidenses-base-rota-iran/https://efe.com/espana/2026-03-02/aviones-estadounidenses-base-rota-iran/

La bolsa española cae el 2,62%, el mayor descenso desde abril por el ataque a Irán.https://efe.com/economia/2026-03-02/bolsa-espanola-ataque-iran/

