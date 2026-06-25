La Guardia Civil detiene a 9 personas, recupera 8 vehículos sustraídos y esclarece 22 delitos en Roquetas de Mar  

Se esclarecen 22 delitos (13 de sustracción de vehículos, 7 de daños y 2 de receptación) y detenido a 9 personas

De las nueve personas detenidas, siete son menores de edad

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería en el marco de la operación “BAIKUS” ha esclarecido en Roquetas de Mar 22 delitos (13 de sustracción de vehículos, 7 de daños y 2 de receptación) y detenido a 9 personas (7 menores de edad), 8 de ellos vinculados a la sustracción de motocicletas y uno como supuesto autor de un delito de receptación por la compra de dos de los ciclomotores sustraídos.

La Operación tiene su inicio a primeros del presente mes de junio tras la detención en La Mojonera (Almería) de un varón de 26 años, como supuesto autor de un delito de receptación, por la compra, en el mes de abril, de 2 ciclomotores sustraídos en Roquetas de Mar. Los ciclomotores fueron recuperados y entregados a sus propietarios.

Por parte del Equipo de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) se inicia un arduo trabajo de investigación donde tras recopilar los datos extraídos de esta detención y un análisis exhaustivo de las denuncias relacionadas con este ilícito, se logra detener a ocho personas más, con el factor común de que todas ellas excepto una, que tiene 18 años, son menores de edad y vecinos de la localidad de Roquetas de Mar, además, todas las sustracciones tuvieron lugar en los meses de abril y mayo.

Cabe destacar que la adquisición de objetos procedentes de un delito, como en este caso ciclomotores, robados o de dudosa procedencia, puede constituir un delito de receptación, castigado por el Código Penal con penas de seis meses a dos años.

La Operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).

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