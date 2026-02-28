Los jóvenes, la música y los présules protagonistas en la celebración del Día de Andalucía en Dalías

El alcalde, Francisco Lirola, ha destacado que las puertas al futuro de Andalucía se abren solo desde la estabilidad y el compromiso firme con nuestra tierra.

El municipio de Dalías ha iniciado la conmemoración del Día de Andalucía con un solemne y emotivo Acto Institucional en el que la juventud ha sido la gran protagonista. La Plaza de las Flores se convirtió en el epicentro de una jornada cargada de simbolismo, orgullo y convivencia, en la que vecinos y visitantes se dieron cita para celebrar la identidad andaluza.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, destacó durante su intervención la importancia de la estabilidad y el trabajo como pilares fundamentales para el desarrollo del municipio y de Andalucía. “En tiempos donde a veces predomina el ruido, debemos reivindicar la serenidad. Frente a la división, el entendimiento. Frente a la improvisación, la planificación. Porque solo desde la estabilidad institucional y el compromiso firme con nuestra tierra, podremos consolidar los logros alcanzados y abrir nuevas puertas al futuro de Andalucía”, señaló, agradeciendo la presencia de todos los asistentes en un día tan especial.

El primer edil dirigió también unas palabras muy especiales a los jóvenes que este año alcanzan la mayoría de edad, trasladándoles la felicitación en nombre de toda la corporación municipal. “Dalías cree en vosotros. Necesitamos vuestra energía, vuestras ideas, vuestra creatividad y vuestro compromiso. Que el futuro no se espera: se construye. Y se construye con formación, con esfuerzo, con valores y con amor por nuestra tierra”, afirmó con emoción.

Uno de los momentos más solemnes del acto fue la interpretación del Himno de Andalucía a cargo de la banda de la Asociación Músico-Cultural Daliense, mientras se procedía al izado de la Bandera de Andalucía en el mástil de la Plaza de las Flores. Posteriormente, casi medio centenar de jóvenes nacidos en 2008 y que cumplirán 18 años en 2026 recibieron un merecido homenaje por parte del Ayuntamiento, en un gesto de reconocimiento y confianza en el futuro de la localidad.

La banda, dirigida por Enrique Durán, ofreció además un breve concierto que fue calurosamente aplaudido por el numeroso público asistente. El arte continuó con las actuaciones de los grupos de baile de la Asociación Cultural Semblanza, dirigidos por Jennifer Borrás, que llenaron el escenario de ritmo y color, despertando el entusiasmo de los presentes.

Tras el acto institucional, la celebración continuó con un ambiente festivo y gastronómico en el marco de las IX Jornadas de Tirabeques y Présules. Se repartieron 500 raciones de arroz con présules, compartiendo mesa y conversación en un ambiente de convivencia. La barra estuvo a cargo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, conocida como “los moraos”, contando además con la presencia del delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Almería, Juanjo Alonso.

La alegría se prolongó durante toda la tarde con la actuación del grupo Ayres del Sur, entre música, reencuentros y animadas charlas que pusieron el broche de oro a una jornada inolvidable. Dalías volvió a demostrar que es cultura, tradición, historia y futuro, celebrando Andalucía desde la unidad y el orgullo compartido.