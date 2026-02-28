Declaración de la presidenta Von der Leyen sobre el Acuerdo UE-Mercosur

Uruguay y Argentina se convirtieron en los primeros países en ratificar el Acuerdo UE-Mercosur. Se espera que Brasil y Paraguay sigan pronto.

Es una excelente noticia, ya que demuestra la confianza y el entusiasmo de nuestros socios por impulsar nuestra relación y lograr que este acuerdo histórico funcione. El Acuerdo del Mercosur crea un mercado de 720 millones de personas. Abre innumerables oportunidades. Reduce miles de millones en aranceles. Permite a nuestras pequeñas y medianas empresas acceder a mercados de una escala con la que antes solo podían soñar. Además, otorga a Europa una ventaja estratégica de vanguardia en un mundo marcado por una intensa competencia y por horizontes cortos. Esa ventaja de vanguardia debe materializarse.

En enero, el Consejo Europeo autorizó a la Comisión a aplicar provisionalmente el Acuerdo en el momento en que se produjera la primera ratificación por parte de un país del Mercosur. Ya lo he dije en el pasado: cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos. Por eso, durante las últimas semanas, he debatido esto intensamente con los Estados miembros y con diputados del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora con la aplicación provisional del Acuerdo.

La «aplicación provisional» es, por su propia naturaleza, provisional. Lo dice su nombre. De conformidad con los Tratados de la UE, el Acuerdo solo podrá concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su aprobación. Por lo tanto, la Comisión seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente.

Para concluir: el Mercosur es uno de los acuerdos comerciales más relevantes de la primera mitad de este siglo. Es una plataforma para un compromiso político profundo con socios que ven el mundo como nosotros y que creen en la apertura, la colaboración y la buena fe. Socios que entienden que un comercio abierto y basado en normas genera resultados positivos para todos. El Acuerdo Mercosur encarna el espíritu con el que Europa actúa en la escena global. Europa se está fortaleciendo y ganando en independencia. Nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestros ciudadanos cosecharán los beneficios, y deberían poder hacerlo cuanto antes. Se trata de resiliencia. Se trata de crecimiento y de que Europa forje su propio futuro.”