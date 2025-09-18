Los operadores postales mundiales han reducido más de 31 millones de toneladas de emisiones de CO₂ desde 2008

· Correos forma parte de los 22 operadores postales de todo el mundo que hoy participan en la 7ª edición del #GreenPostalDay, que celebra la contribución del sector postal internacional a la lucha contra el cambio climático

· Desde el inicio de su colaboración en 2008, el sector postal mundial ha reducido más de 31 millones de toneladas de emisiones de CO 2 , lo que equivale a las emisiones anuales que evitan 31 millones de paneles solares o a la retirada del tráfico de más de 6,7 millones de vehículos de combustión

· Correos contribuye significativamente a los objetivos de sostenibilidad del sector postal mundial, siendo punta de lanza en algunos de ellos como en la incorporación de flota eléctrica, el uso de energía 100% de origen renovable y el impulso a la instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo en sus grandes centros logísticos

Hoy, 22 operadores postales de todo el mundo participan en la séptima edición del Green Postal Day, el día en que se celebra la contribución del sector postal internacional a la lucha contra el cambio climático.

Como actores clave en el sector del transporte y la logística, los operadores postales comenzaron a colaborar en 2008 con el lanzamiento del Sistema de Medición y Monitoreo Ambiental (EMMS), y posteriormente en 2019 con el Sistema de Medición y Gestión de la Sostenibilidad (SMMS). Desde el inicio de esta colaboración, los servicios postales han conseguido reducir colectivamente más de 31 millones de toneladas de emisiones de CO₂[1], lo que equivale al carbono ahorrado por 31 millones de paneles solares al año.

Las emisiones anuales se han reducido en un 40% respecto al nivel base de 2008 y en un 17% respecto al nivel base de 2019 [2], con el compromiso de alcanzar una reducción del 50% para 2030.

Actualmente, el 32% de la flota postal está compuesta por vehículos de combustibles alternativos, de los cuales el 26% son eléctricos [3]. Esto significa que los servicios postales han alcanzado su objetivo de electrificación de flota para 2030 cinco años antes de lo previsto. Además, aproximadamente el 36% de la electricidad utilizada en instalaciones postales proviene de fuentes renovables [4].

Los ahorros en emisiones logrados por los servicios postales equivalen a:

· Las emisiones evitadas por 31 millones de paneles solares al año[5], generando suficiente energía para cuatro millones de hogares europeos promedio, o casi el 3,5% del consumo eléctrico anual total de Alemania [6].

· Sacar de circulación aproximadamente 6,7 millones de coches promedio durante un año [7].

· Las emisiones de carbono evitadas por 11.373 aerogeneradores terrestres en un año [8].

El uso sostenible de los recursos ha sido siempre una prioridad clave para el sector postal, con el objetivo de reducir su impacto ambiental. El enfoque está en garantizar que la electricidad utilizada en las instalaciones provenga de fuentes renovables y en reemplazar progresivamente la flota postal de 600.000 vehículos por vehículos de energía alternativa. Al medir el rendimiento en esta área, los servicios postales contribuyen activamente a los objetivos del ODS 9 de la ONU – ‘Industria, innovación e infraestructura’.

Aunque inicialmente se centraron en reducir las emisiones de CO₂ en la entrega de última milla mediante el aumento de vehículos alternativos, ahora la atención se dirige también al transporte de larga distancia. La descarbonización del transporte de larga distancia será cada vez más crucial para reducir el impacto ambiental del sector. Los servicios postales están incorporando furgonetas y camiones eléctricos a sus flotas, y se están realizando pruebas con transporte aéreo de combustible alternativo. También se están optimizando la carga y la planificación de rutas de camiones para reducir la huella ambiental.

Los servicios postales también buscan reducir los 1,57 millones de toneladas de emisiones de alcance 2 generadas anualmente por los edificios. Aumentar la proporción de electricidad renovable será clave para alcanzar los objetivos de 2030, incluyendo la generación propia de energía renovable: algunos operadores ya están adoptando la energía solar, y se espera que esta tendencia aumente en los próximos años.

Objetivos para 2030 :

· Reducción del 50% de las emisiones de alcance 1 y 2 respecto al nivel base de 2019 (6.014.000 toneladas).

· 75% de uso de energía renovable en edificios propios.

· Flota de vehículos compuesta por al menos el 50% de vehículos de combustible alternativo, con al menos el 25% eléctricos.

· 50% de embalajes sostenibles.

· 75% de residuos desviados de vertederos hacia el reciclaje o la reutilización.

Correos, en vanguardia de la sostenibilidad del sector postal internacional

Correos está contribuyendo significativamente en la consecución de los objetivos colectivos de sostenibilidad del sector postal mundial, siendo punta de lanza en algunos de ellos en los que la empresa pública está muy adelantada.

Por ejemplo, con las últimas incorporaciones de motos y furgonetas eléctricas, Correos se consolida como una de las mayores flotas “cero emisiones” y ECO del sector de la distribución en España, con más de 4.000 vehículos sostenibles (eléctricos, híbridos y de gas natural comprimido) para finales de 2025, cerca del 25% del total de su flota de reparto. Además, se ha fijado un objetivo aún más ambicioso que el del sector: conseguir que el 50% de su flota sea sostenible en 2028, según lo establecido en su nuevo Plan Estratégico 2024-2028.

Desde hace años Correos incluye el criterio de sostenibilidad en las licitaciones para la contratación externa de rutas de media y larga distancia, priorizando las ofertas que aporten el uso de tráileres, camiones y furgones con la etiqueta ECO. De este modo, Correos está impulsando la transición a la movilidad sostenible, tanto en la última milla como en la larga distancia.

Desde el año 2018, el 100% de la energía eléctrica adquirida por Correos para sus edificios procede de fuentes de energía renovables con garantía de origen, lo que supone evitar la emisión de más de 24.000 toneladas de CO 2 al año. Asimismo, la compañía está apostando firmemente por la generación de energía fotovoltaica para autoconsumo en sus centros logísticos. Gracias al proyecto Correos Solar, el mayor centro logístico de la compañía, el CTA de Madrid, ya cuenta con una instalación de 960 placas fotovoltaicas de alta eficiencia que han generado 726.000 kWh de electricidad en 2024, y está previsto que en 2025 entren en funcionamiento otras cinco plantas de generación fotovoltaica para autoconsumo en Barcelona, Valencia, Alicante y Sevilla.

Correos también ha desplegado a nivel nacional un sistema de telegestión energética en sus oficinas que permite optimizar el consumo eléctrico y mejorar la eficiencia operativa. Actualmente, 571 oficinas postales ya cuentan con esta solución para reducir el consumo en iluminación y climatización con la que se ha alcanzado un ahorro energético anual de 1.331.000 kWh, lo que supone un ahorro medio superior al 20% anual.

Además, Correos ha lanzado un Plan de acción de economía circular para avanzar en su objetivo de que el 100% de sus centros logísticos obtengan el certificado “residuo cero” en 2028. En 2024, el 93% de los residuos totales de Correos fueron reciclados o revalorizados.

Correos se congratula de los avances conseguidos y se suma a los 22 operadores postales del mundo que este año participan activamente en la celebración del “Green Postal Day” y que son: An Post (Irlanda), bpost (Bélgica), Correos (España), Croatia Post (Croacia), CTT Portugal (Portugal), DHL Group (Alemania), Iceland Post (Islandia), La Poste Groupe (Francia), Malta Post (Malta), Omniva (Estonia), Österreichische Post (Austria), POST Luxembourg (Luxemburgo), Poste Italiane (Italia), Posti (Finlandia), PostNL (Países Bajos), Posten Bring (Noruega), PostNord (Suecia), Pos Malaysia (Malasia), Royal Mail (Reino Unido), Swiss Post (Suiza), Thailand Post (Tailandia) y USPS (Estados Unidos).