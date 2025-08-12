Madrid, Barcelona y la Costa Brava concentran el 50% de la demanda de viviendas de lujo en España

Este verano el interés por la compra de viviendas en el segmento residencial de lujo en España ha aumentado un 30% interanual por parte de compradores procedentes de Europa, América Latina y Oriente Medio. La estacionalidad estival impulsa no solo el cierre de operaciones iniciadas en primavera, sino también el inicio de nuevas búsquedas motivadas por la llegada de compradores extranjeros, que aprovechan su estancia vacacional en España para invertir. Son datos de la inmobiliaria de lujoWalter Haus.

Madrid, Barcelona y la Costa Brava concentran alrededor del 50% del interés por la compra de producto de alta gama. El segmento más activo se sitúa entre los 2 y los 4 millones de euros por propiedad, aunque las casas más exclusivas pueden superar los 10 millones. Otro 40% del interés por este segmento exclusivo lo acaparan las Baleares y la Costa del Sol, que continúan atrayendo un perfil internacional con alto poder adquisitivo, y que registran un ticket medio por operación de alrededor de 4 millones de euros, mientras que en operaciones récord se superan los 20 millones. El 10% restante se reparte entre el litoral valenciano y la cornisa cantábrica, con transacciones por un valor medio de entre 1 y 3 millones.

Madrid y Barcelona cuentan con una demanda estable y precios superiores a los 10.000 €/m2 en el segmento premium. En la capital, distritos prime como Salamanca, Chamberí, Retiro y Chamartín son los más cotizados; en la Ciudad Condal, Pedralbes, Sarrià-Sant Gervasi y Eixample siguen siendo los favoritos de los compradores de alto poder adquisitivo. En la Costa Brava, poblaciones como Begur, Calella de Palafrugell, Cadaqués, Calonge, Llafranc, Platja d’Aro o S’Agaró son las más cotizadas, con precios alrededor de los 8.000 €/m2.

Las Baleares y la Costa del Sol continúan atrayendo un perfil internacional con alto poder adquisitivo, en busca de propiedades singulares frente al mar o integradas en complejos exclusivos. Palma, Port d’Andratx, Ibiza, Marbella, Estepona o Benahavís siguen liderando las estadísticas nacionales en cuanto a ticket medio por operación, con un precio de más de 15.000 €/m2. Valencia, Alicante, Calpe, San Sebastián, Bilbao, Getxo y Santander son otras localidades costeras en auge del litoral español, con precios medios de unos 7.000 €/m2.

“Estamos viviendo un momento de alta liquidez en el segmento premium. El comprador internacional busca precios competitivos, rentabilidad a largo plazo y calidad de vida, y España cumple esos requisitos”, aseguran los socios fundadores de Walter Haus. “Nuestro modelo boutique y la especialización local nos permiten captar producto exclusivo y ofrecer un acompañamiento integral que el cliente de lujo valora especialmente”.Para este verano, Walter Haus prevé un cierre de trimestre récord en número de operaciones y volumen gestionado. De hecho, la firma recomienda a los compradores anticiparse al otoño: “El verano es un momento clave para aprovechar la menor competencia y las mejores condiciones de negociación”, concluyen desde la compañía.