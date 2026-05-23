Marta Bonilla deslumbra en el flamante estreno de ‘Pleita’, su torrencial mirada a sus orígenes nijareños en la cuarta cita de ‘Trasladanza’

Un abarrotado Teatro Apolo disfrutó anoche con la bailaora almeriense y una propuesta que aunó flamenco y folclore con algunos guiños hacia la contemporaneidad

El ciclo Trasladanza continúa con paso firme en su segunda edición llevando las mejores propuestas de la expresión corporal de la danza –ya sea con flamenco, folclore, española o contemporánea- al Teatro Apolo una vez al mes. Anoche se volvió a abarrotar el patio de butacas y el anfiteatro con la cuarta de las cinco propuestas para este año. Se trataba de ‘Pleita’, estreno absoluto protagonizado por la bailaora nijareña Marta Bonilla. Todo ello organizado por Butaka 13 Producciones y el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería con la colaboración de la Fundación SGAE.

En este estreno absoluto Marta Bonilla estuvo acompañada por la guitarra y composición musical de Érika González, con Lucía López como artista multidisciplinar (danza, cante y percusión) y Fita Heredia como cantaora. En la parte técnica, la iluminación corre a cargo de Julia Bravo, el vestuario es de Nuria Bonilla y Lidia Valle y el espacio sonoro y composición musical de Alfonso Acosta, con mirada externa global de Mariana Collado, una de las cuatro almas que lideran Butaka 13.

En la artesanía tradicional, una pleita es una tira trenzada en que se van entrelazando distintos ramales y haces de esparto. Cuando varias pleitas se cosen entre sí se pueden hacer cestos tradicionales, alfombras, esteras, sombreros o moldes. Como de un ejercicio de homología se tratara, también se le llama así a los característicos peinados con moños laterales de las refajonas nijareñas….

Y fue precisamente así como Marta Bonilla irrumpe en escena en el inicio del espectáculo: vestida con traje folclórico y peinado tradicional y con bien de esparto y todavía más sobrada de potencia y energía en un arranque de fandaguillos con base rítmica bien cargada de rock y distorsión eléctrica. Un contraste de los más impactante pero profundamente hipnótico y atrayente.

Todo estaba ganado tras este primer número pero, en su dinámica, ‘Pleita’ ofrece y regala muchas más vívidas sensaciones. Desde el taranto de Fita Heredia a capela, pasando por la plasticidad de bulerías, la sorprendente y jovial parranda de Lucía López, seguiriyas o ese entierro entre esparto y paja en el que se sumerge Marta a pie de escenario en un acercamiento al contemporáneo y con acompañamiento de castañuelas. Para cerrar, bata de cola y alegrías con una poderosa impronta de fuerza del elenco de mujeres culminada por una cálida y cuantiosa ovación desde el patio de butacas.

Como es habitual en Trasladanza, tras unos minutos de descanso, el elenco volvió a salir a escena para ofrecer un pequeño coloquio que sirvió, ante todo, para mostrar la satisfacción por el enorme éxito conseguido.

La última cita con la segunda edición de Trasladanza será el próximo 12 de junio, viernes, con la propuesta encabezada por Mariana Collado y titulada ‘Un patético amor desconocido’. En el Teatro Apolo y a las 20.30 horas, con entradas disponibles en la web https://almeriaculturaentradas.es/ y en la taquilla municipal situada en el propio Teatro Apolo.