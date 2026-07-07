La Banda Municipal vuelve este jueves a la Plaza de la Constitución con un concierto dedicado a autores contemporáneos  

Dirigida por José Solá Palmer, será a las 20.00 horas y con entrada libre dentro del programa del Área de Cultura y ‘Te Falta Calle’

La Banda Municipal de Música de Almería regresa este jueves a la Plaza de la Constitución con el segundo de los cuatro conciertos del ciclo de verano. Bajo la dirección de José Solá Palmer, será con inicio a las 20.00 horas y con entrada libre. El ciclo forma parte de la programación de verano transversal del Ayuntamiento puesta en marcha bajo el título de ‘Te Falta Calle’.

Tras centrar su repertorio la pasada semana en la zarzuela y realizar el estreno absoluto de un pasodoble, en esta ocasión el programa se articula bajo el título ‘Una mirada a la música original para banda actual’ que ofrecerá un recorrido por la creación contemporánea para banda con obras compuestas de 2019 a 2026 por autores como Saúl Gómez Soler, Jorge Peiró Marco, José Suñer-Oriola y Azael Tormo Muñoz.

Dada la frescura de las obras, será la primera vez que la Banda Municipal las incluya en su repertorio, lo que convierte esta cita en una firme apuesta por la renovación de los programas con creaciones de nuestro tiempo.

Tal y como detalla el director de la Banda, “durante las últimas décadas, España se ha convertido en una referencia internacional en la composición para banda. La extraordinaria tradición bandística, especialmente arraigada en la Comunidad Valenciana, ha propiciado la aparición de varias generaciones de compositores que han sabido renovar el repertorio sin renunciar a la identidad sonora de la banda. Sus partituras son interpretadas habitualmente en certámenes, festivales y auditorios de Europa, América y Asia, constituyendo hoy una parte esencial del repertorio contemporáneo para conjuntos de viento”.

El concierto comenzará con Nuria Carreño, pasodoble de concierto compuesto en

2025 por Saúl Gómez Soler, una de las figuras más destacadas de la nueva generación de compositores españoles. “Su lenguaje se caracteriza por una escritura muy natural, una orquestación brillante y un equilibrio constante entre emoción y claridad formal”, explica José Solá.

La segunda obra será ‘Egypt’, poema descriptivo compuesto en 2019 por Jorge Peiró Marco, músico valenciano ampliamente reconocido tanto por su labor como instrumentista de bombardino en la Banda Municipal de Valencia, como por su catálogo para banda. Como explica Solá, “sus composiciones destacan por la riqueza tímbrica, la solidez estructural y una especial habilidad para construir grandes paisajes sonoros”.

Seguidamente se interpretará ‘Amproband’, obertura escrita en 2025 por José Suñer Oriola con motivo del décimo aniversario de la Asociación de Músicos de Banda Profesionales de España. “Su profundo conocimiento de la banda, fruto de una larga trayectoria como músico, compositor y director, se traduce en partituras de gran eficacia musical y excelente construcción formal”, comparte el director de la Banda Municipal.

A continuación, llegará ‘Flamenco’, recreación sinfónica compuesta en 2025 por Azael Tormo Muñoz, compositor valenciano cuya producción destaca por la constante búsqueda de nuevos recursos expresivos dentro del lenguaje bandístico. El concierto concluirá con ‘Huellas y Caminos’, escrita este mismo año 2026 por Saúl Gómez Soler para conmemorar el centenario de la Agrupación Artístico Musical La Candelaria. La obra constituye un homenaje a cien años de historia compartida por varias generaciones de músicos, alternando momentos de gran lirismo con otros de brillante sonoridad.

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