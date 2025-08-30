Más de 200 jugadores y 60 equipos se divierten jugando al baloncesto 3×3 en la Feria

La competición ha estado organizada por el club Adaba, con un total de 110 partidos, abierto a la participación de aficionados de todas las edades

El baloncesto como diversión. Ésa es la esencia del XVI Torneo Baloncesto 3×3 de Feria que cada año organiza el club Adaba, con el apoyo del Patronato Municipal de Deportes de Almería. La cita, celebrada el pasado 22 de agosto en el pabellón Jairo Ruiz, reunió a 60 equipos, desde la categoría babybasket hasta el divertido ‘mamá-game’, en categoría masculina y femenina. Durante la jornada se disputaron más de 110 partidos, en un ambiente festivo que convirtió al baloncesto en el centro de la Feria, con un total de 220 jugadores.

Los campeones y subcampeones de cada categoría recibieron sus medallas, en una entrega de premios muy aplaudida por familiares y amigos. Además, para dar aún más color a la tarde, el pabellón contó con la presencia de un DJ en directo que amenizó la tarde con los temas más escuchados del momento y un filmmaker y fotógrafo, que inmortalizaron la experiencia desde dentro y fuera de la pista.

La asistencia superó todas las expectativas, con unas 150 personas animando y disfrutando de una tarde cargada de deporte, música y convivencia.

Desde la organización agradecieron la participación masiva y el apoyo de todas las familias, destacando la importancia de este tipo de eventos para fomentar el deporte base y la unión en torno al baloncesto.

El baloncesto es uno de los deportes más populares y de nuevo se ha vuelto a comprobar en la Feria de Almería, donde se han celebrado dos torneos.