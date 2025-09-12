Más de 700 nuevos docentes participan en las sesiones informativas organizadas por CSIF Almería

Esta acción formativa tuvo lugar el 3de septiembre de manera presencial en uno de los aularios de la Universidad de Almería y el día 10, se desarrolló en modalidad on line

En ellas,los asistentes pudieron resolver dudas y obtener pautas y claves para superar el periodo de prácticas, así como asesoramiento e información útil para abordar este proceso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería,ha organizado unas jornadas informativas dirigidas al profesorado de Educación Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas, maestros y maestrasque superaron el proceso selectivo del pasado mes de julio. Así, más de 700 docentes han participado en esta acción formativa que se ha impartido en una sesión presencial que tuvo lugar el pasado 3 de septiembre y que contó con la participación de dos centenares de profesionales en uno de los aularios de la Universidad de Almería y otra sesión en modalidad on line con más de 500 inscritos que se realizó el día 10.

En estas jornadas los docentes han recibido asesoramiento para superar la fase obligatoria de prácticas, previa a su nombramiento como funcionarios y funcionarias de carrera de la educación pública andaluza y cuyo objetivo es comprobar la aptitud para la docencia de los aspirantes seleccionados.

En concreto, los asistentes han obtenido información, orientaciones y herramientas para superar con solvencia dicho periodo y pautas de cómo llevar a cabo el proyecto de trabajo y la memoria final, aclarando criterios y aspectos concretos que van a ser objeto de evaluación. Asimismo, esta acción formativa ha contado con inspectores de la Delegación territorial de Educación, con años de experiencia tutorizando la fase de prácticas en la provincia y que forman parte del grupo de trabajo de la evaluación de funcionarios en prácticas.

Con todo, también se ha facilitado en estas sesiones información sobre aspectos relevantes en su quehacer profesional, como su adhesión a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), los distintos procesos y procedimientos en los que tienen que participar, permisos y licencias, retribuciones, excedencias, comisiones de servicios o régimen de incompatibilidades, entre otras cuestiones.

CSIF hace un balance muy positivo de esta acción formativa que ha congregado, en sus dos modalidades, al 70 por ciento de los funcionarios docentes en prácticas de toda la provincia de Almería. Según apunta el responsable provincial del sector Educación de CSIF Almería, Juan Francisco Caballero, estas reuniones tienen un importante calado para todos los docentes en prácticas puesto que es un periodo clave para cualquier funcionario y su objetivo es el de asesorar y ofrecer todo el apoyo posible a los docentes que, recientemente, se han incorporado al sistema de educación público de Andalucía. “Nuestro fin como sindicato ha sido resolver dudas y poner encima de la mesa todos los recursos y herramientas a nuestro alcance, para hacer más fácil la incursión de los nuevos funcionarios en prácticas en todo este procedimiento, desde la perspectiva laboral y también administrativa”, ha matizado Caballero por la acogida de estas sesiones informativas.