María del Carmen Castillo destaca el CEIP La Venta del Viso como referente andaluz en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva

La consejera ha visitado este colegio en La Mojonera, que va a contar condocentes de refuerzo de los 390 que su maeste curso la provincia de Almería

La Junta suma en el 2025-26 hasta 3.128 docentes de refuerzo en Andalucía en un contexto de descenso de más de 19.000 alumnos

La consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, ha informado durante su visita al centro de Educación Infantil y Primaria La Venta del Viso de La Mojonera (Almería) de que “en un contexto de descenso de más de 19.000 estudiantes con respecto al curso anterior entre Infantil y Bachillerato, el sistema educativo andaluz sigue reforzando su plantilla docente gracias a las medidas impulsadas por los acuerdos de la Junta de Andalucía con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la red concertada, la sostenida con fondos públicos”.

Así, Castillo ha anunciado este viernes “un total de 3.128 docentes de refuerzo en Andalucía para una plantilla que dispondrá de una red pública de un total de 108.657 docentes” siendo este impulso de los recursos para el caso concreto de la provincia de Almería, tal y como ha señalado la titular de la administración educativa, de “390 docentes de refuerzo con cerca de 800 estudiantes menos este curso 2025-26”.

La consejeraha explicado también a los medios de comunicación que “el objetivo de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP es convertir el preocupante descenso del número de alumnos como consecuencia de la bajada de la natalidad en una oportunidad para seguir mejorando la calidad de la enseñanza con una atención individualizada y adaptada a las necesidades de cada alumno e invirtiendo los recursos disponibles por esa falta de alumnos en atención a la diversidad”.

María del Carmen Castillo ha informado por otra parte de que “la red de centros educativos andaluces sostenidos con fondos públicos podrá seguir mejorando la atención a las necesidades educativas especiales y potenciar los resultados académicos, especialmente las competencias matemáticas y lingüística, la Formación Profesional y la digitalización del sistema a través de Planes y Programas de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP como el Plan de Cooperación Territorial en Lengua y Matemáticas, que arranca este curso 2025- 26 en Andalucía y que, en el caso de la provincia de Almería, se va a desarrollar en 72 centros con un total de 133 docentes de refuerzo para la mejora de la competencia lingüística y matemática del alumnado tanto de Primaria como de Secundaria”.

Finalmente, la consejera ha destacado el CEIP La Venta del Viso de la Mojonera como un “referente andaluz en atención a la diversidad” donde la implantación y el desarrollo de programas como el PROA+ Transfórmate, el Plan de Actuación digital y código escuela 4.0 o el Plan de Cooperación Territorial en Refuerzo de la Competencia Matemática y Lectora fomentan cada día la educación inclusiva en un contexto donde más del 85% del alumnado es de origen extranjero.

A la visita, que ha estado dirigida por la directora del centro,María del Mar Navaja, han asistido también el alcalde del Ayuntamiento de La Mojonera, José Miguel Hernández, así como el delegado provincial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, y otros miembros de la comunidad educativa de este centro de enseñanza del poniente almeriense.