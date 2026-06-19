La Junta y la Diputación de Almería coeditan una guía que recoge “la evolución y el éxito” de la agricultura de invernadero almeriense

Fernández-Pacheco destaca que esta publicación contribuye a divulgar la realidad de un sector “que ha transformado la provincia”

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, y el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, han presentado este viernes la ‘Guía de la Agricultura de Invernadero de Almería’, una publicación que recoge “la evolución y el sector” de este sector, que es “uno de los mayores ejemplos de innovación, esfuerzo y capacidad de superación”.

Así lo ha indicado Fernández-Pacheco, durante la presentación de esta publicación que es fruto de la colaboración entre el Gobierno andaluz y la Diputación de Almería, que el pasado mes de septiembre firmaron un convenio para su coedición, formando parte de la colección ‘Guías de Almería, Territorio, Cultura y Arte’ del Instituto de Estudios Almerienses (IEA).

Esta publicación se convierte en el número 19 de esta colección iniciada en 2005 y está dedicada a la horticultura intensiva bajo plástico, “un modelo agrícola que ha transformado la provincia y que ha demostrado que la sostenibilidad y la competitividad pueden avanzar de la mano”, ha afirmado el consejero.

“Un sector que, –según ha añadido–, ha sabido aprovechar cada gota de agua, innovar constantemente y adaptarse a los desafíos para producir alimentos de calidad durante todo el año para millones de consumidores, con más de 1.825 millones de euros en exportaciones de frutas y hortalizas entre enero y marzo de este año”.

Almería, referente internacional de agricultura eficiente y sostenible

Durante el acto, el consejero ha señalado que esta publicación supone “una herramienta para divulgar y explicar una realidad que muchas veces no se conoce suficientemente fuera de nuestra tierra: la de miles de agricultores que han convertido a Almería en un referente internacional de agricultura eficiente y sostenible”.

También ha destacado el papel del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), que lleva décadas acompañando a agricultores y empresas en el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo, en la mejora de la eficiencia hídrica, en la implantación del control biológico y en la incorporación de tecnologías que hoy convierten a Almería en una referencia mundial.

Primera tirada de 1.000 ejemplares

El acuerdo de colaboración para la coedición de la guía contempla una inversión conjunta de 22.994,65 euros, financiada en un 65 por ciento por la Diputación (14.940 euros) y en un 35 por ciento por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), con una aportación de 8.054,65 euros. La primera tirada alcanzará los 1.000 ejemplares.

La ‘Guía de la Agricultura de Invernadero de Almería’ se pondrá a la venta en librerías por un precio de 20 euros y, además se distribuirá entre todas las bibliotecas de la provincia para que cualquier almeriense o persona interesada pueda tener acceso a ella.

Un retrato, riguroso, científico y humano

En su intervención, el presidente de la Diputación de Almería ha subrayado que estas páginas representan «el retrato riguroso, científico y, sobre todo, humano, del principal motor económico de nuestra provincia». García Alcaina ha recordado los humildes orígenes de este sector, que arrancó en 1963 se levantó el primer invernadero solar en El Parador, un hito que inició una revolución social y técnica capaz de transformar una zona árida en un vergel “que hoy exporta salud al mundo entero”.

Uno de los principales propósitos de esta obra coeditada por Diputación e IFAPA es combatir las visiones reduccionistas que etiquetan la realidad agrícola almeriense simplemente como un «mar de plástico». El presidente de la Diputación ha aportado datos que evidencian que el Modelo Almería es un referente mundial en optimización de recursos: mientras la FAO estima que se necesitan 12 litros de agua para producir un solo tomate, en Almería se logra obtener un kilo completo con apenas 27 litros.

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, también presente en el acto, ha destacado que «con más de 30.000 hectáreas de invernaderos, la provincia y la ciudad se han convertido en el líder absoluto en la producción hortícola bajo plástico en Europa». Según ha detallado, «la importancia de la agricultura almeriense trasciende las fronteras de la provincia, ya que cada año se exportan más de tres millones de toneladas de productos hortícolas, lo que representa cerca del 30 por ciento de las exportaciones agrícolas de Andalucía y alrededor del 15 por ciento de las de España».

A la presentación de esta publicación también han asistido la presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), Marta Bosquet; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Arancha Martín; el director del Instituto de Estudios Almerienses, Mario Pulido, y los coordinadores de esta publicación, Lola Haro y José Gabriel López, además de numerosos representantes del sector agrario.

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