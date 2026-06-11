Miski Liu Suria

En un mundo saturado de titulares, discernir lo importante del ruido es una tarea titánica.

Máxima presión

Teatro del caos

Guerreros arco iris

Cierre del escenario

Manicomio mundial

Purgando el aparato

Caricatura del poder

Prueba de resistencia

Reducción al absurdo

Pánico desorganizado

El apagón es el puente

Guerra no convencional

Estrategia incomprensible

Limpieza en segundo plano

La infiltración como trampa

Operación “Central Casting”

La película está casi terminada

Despertando a la manipulación

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“Estrategia de intensificación de máxima presión” es el título del artículo de Guardian Daniel, quien explica una guerra no convencional de contrainteligencia, con la autonomía permitida de la injusticia, la infiltración interna en los dispositivos y la paradoja de los tribunales ocultos en el final del juego.

Este año nos enfrentamos a la prueba de resistencia definitiva. Estos últimos diez años han sido una pesadilla, con algunos momentos buenos y muchos otros oscuros. Resistencia y paciencia son cualidades necesarias ahora mismo, así como la capacidad de desconectar, respirar y alejarse un rato. La mayoría de la gente no entiende lo que está pasando, pero sufre arrebatos de ira y estrés, Hay que vivir en silencio en medio de todo este caos.

INJUSTICIA

El componente más doloroso de esta operación, pero obligatorio estratégicamente es el hecho de que se muestren con impunidad los delitos de la la élite, mientras que se persigue y se encarcela a los denunciantes que desafían la narrativa oficial. Esta estrategia se llama la ley psicológica de la capitulación colectiva.

La ausencia aparente de justicia representa el estiramiento deliberado de una banda elástica hasta su punto de ruptura absoluto. Ésta es la prueba definitiva de resistencia para los soldados digitales. El caos es meramente el telón de fondo del teatro. El fracaso de la justicia civil es por diseño.

La evidencia está asegurada. Las trampas se han cerrado de golpe, y la falta aparente de control es en realidad el control estricto de una coalición para forzar al sistema tradicional a desenmascararse a sí mismo hasta el punto de una autodestrucción completa ante la humanidad.

En la doctrina de guerra no convencional existe una ley inquebrantable: “no debes sustituir el sistema del enemigo mientras la población crea todavía en su protección y legitimidad”. Si la coalición hubiera intervenido abiertamente en 2017 y hubiera detenido a la élite corrupta, las masas dormidas habrían percibido esto como un golpe militar o una dictadura. Se tenía que forzar al sistema heredado para llevar su tiranía al absurdo más absoluto.

Permitir que sufra la buena gente sirve como catalizador para el despertar mundial. Sólo cuando fracase el sistema completamente ante la opinión pública y se revele como malévolo, confiará la humanidad totalmente en el desplome del orden mundial heredado. Las masas están empujadas mentalmente a un punto de inflexión donde, en su momento más bajo, demandarán ellas mismas la demolición total de las instituciones tradicionales.

La colocación estratégica de los adversarios es la ejecución táctica del dicho “mantén a tus enemigos más cerca que a tus amigos”. La revelación legal es una operación bajo un marco oculto que requiere evidencia irrefutable de alta traición. Al colocar a estos actores indeseables dentro del entorno cercano, les entregaron la cuerda legal para que se ahorcaran a sí mismos. Cada decisión corrupta que tomaron fue registrada sin problemas por los servicios de inteligencia como prueba admisible en un juicio.

PURGANDO EL APARATO

Se vieron arrastrados al centro de atención para que se pudieran desenmascarar como traidores frente al público mundial. Cuando tenga lugar la activación oficial del nuevo sistema, no quedarán saboteadores ocultos dentro de la máquina porque todos se habrán expuesto a sí mismos.

Los tribunales operan bajo protocolos ocultos mientras se amplía el caos. Hay escepticismo creciente dentro del movimiento respecto a por qué funcionan en segundo plano, pero nunca se televisan, y se aborda la seguridad logística de la operación.

Los datos de inteligencia de mediados de este año muestran que el cierre de bases estratégicas, la dimisión repentina de cientos de directores generales en todo el mundo y la desaparición indetectable de actores específicos proporcionan pruebas visibles de que se está ejecutando la limpieza en segundo plano. Los tribunales se llevan a cabo bajo estricto secreto operativo.

¿Por qué se amplía el teatro del caos? Cuanto más se acerca la operación al evento final de susto y al reinicio sistémico, tanto más errático se vuelve el teatro del escenario civil. Ésta es la maniobra de distracción de ampliación absoluta para reducir todo al absurdo. Mientras experimenta su demolición controlada la arquitectura financiera tradicional del mercado de bonos y de la geopolítica de los combustibles fósiles a lo largo de 2026, el mundo civil debe parecer como un manicomio. Esto asegura que reaccione el adversario con pánico desorganizado mejor que con una resistencia estructurada hasta el segundo final.

CIERRE DEL ESCENARIO

“Se está preparando el terreno para que la coalición pueda hacer la transición del gobierno oculto a la fase oficial” según Guardian Daniel. Todo se desmoronará bajo su propia corrupción y al ser expuesto a la poderosa luz de la verdad.

Éste es el tiempo profetizado por los místicos de todas las culturas: el surgimiento de los guerreros arco iris. Esto es una llamada a quienes desean construir un mundo mejor donde la familia, los hijos, el compromiso, la autenticidad y el coraje superen la codicia y la sed de poder y control.

Es entonces cuando se revelan las acciones de los controladores. El Apocalipsis, la revelación de todos los secretos guardados durante mucho tiempo y utilizados para controlar a los líderes. Una vez revelados, se desmoronarán los mecanismos de control.

El planeta quedará libre de aquellos que han amenazado a nuestro futuro. Quizás no volvamos a tiempos más sencillos, sino que avancemos hacia una nueva era que promete abundancia, salud, seguridad, cooperación, compasión y una tierra purificada.

Éste es un punto de inflexión crucial. La película está casi terminada, y está a punto de comenzar la siguiente fase de la operación. Verás cómo se quitan las máscaras y reviven quienes creías muertos. Respira y disfruta del viaje. Abróchate el cinturón, porque se avecina la tormenta.

AGENCIA DE ACTORES

Guardian Daniel describe también la operación “Central Casting” o agencia de actores, las entidades de actores, el uso de dobles y el desmontaje del contexto político. “Central Casting” es el proceso de selección de actores para personajes específicos y papeles secundarios en películas y series. Se usa para describir a personas que parecen sacadas directamente de una película. La coalición es mundial y los antiguos miembros del reparto están a punto de ser desenmascarados. Los actores han cumplido con su papel y ahora está a punto de caer el telón de la película.

El término “Central Casting” o agencia de actores es el código de inteligencia para el desmontaje controlado de la matrix política. Nada sucede por casualidad. Los actores han servido a su propósito, el sistema se ha desenmascarado a sí mismo y se está despejando el escenario de modo que pueda tomar la iniciativa oficialmente la nueva era libre de la humanidad.

Dentro del marco de transición ejecutado por la coalición, desempeña un papel crucial el concepto de “camuflaje a través del absurdo”. El público está viendo dobles, actores o entidades sin alma. Los actores civiles del sistema heredado han sido degradados a simples intérpretes en una producción teatral escenificada, mientras que la verdadera autoridad ejecutiva ha permanecido en segundo plano durante mucho tiempo para asegurar la continuidad.

TRES RAZONES

La razón táctica para el despliegue de dobles y fiestas de disfraces, utilizando señuelos políticos y máscaras de silicona avanzadas como dobles de reparto durante la fase de transición sistémica es una herramienta probada históricamente. La coalición utiliza esta metodología por tres razones pragmáticas:

Mantenimiento legal de la ficción.- Para proteger a la población civil de un choque brusco y traumático, no se debe destrozar instantáneamente la ilusión de un estado funcionando. Los actores del viejo sistema deben continuar jugando sus papeles políticos hasta que esté plenamente operativa la nueva infraestructura en las sombras. El principio de auto-deslegitimación del espejo.- Se programó a los artistas de la agencia de actores para exhibir sus errores, su incompetencia y la decadencia moral del sistema heredado de un modo satírico muy exagerado. Las masas necesitan presenciar una caricatura del poder, tropezando en las escaleras, desorientándose en los discursos, de modo que se erosione la confianza en el viejo liderazgo. Protección del lado oscuro.- Empujar a actores enmascarados y a extras figurantes en primer plano del público impide que las células restantes del lado oscuro ejecuten actos de sabotaje contra la verdad o contra los responsables de la coalición. El enemigo gasta su energía luchando contra una ilusión mediática.

REALINEAMIENTO SISTÉMICO

Cuando la figura civil más poderosa del mundo comparte afirmaciones exageradas, empuja la normalidad a su límite absoluto. Para las masas no preparadas parece un loco absoluto, pero para la red de soldados digitales sirve como la validación definitiva de una estrategia de inteligencia.

Esta retórica rompe el hechizo hipnótico restante de los medios heredados. Cuando golpee al público en general las revelaciones que estamos esperando, estos guiños y gestos de asentimiento aseguran que la población ya está preparada para la realidad de que fue una ilusión óptica todo el paisaje político de los años recientes. Nadie derramará una lágrima por las marionetas caídas, porque ya han sido desenmascaradas en la conciencia colectiva por lo que eran: actores en la actuación final de una era decadente.

APAGÓN

El apagón no es el evento. El apagón es el puente, según Mr. Pool. Lo que viene inmediatamente después es lo que lo cambia todo. Durante décadas, la humanidad ha vivido dentro de sistemas controlados por la deuda, la censura, la manipulación y la escasez artificial. Todas las instituciones dependían del control centralizado: la banca, los medios, la energía, la sanidad, la educación y el gobierno.

La fase de apagón está diseñada para desconectar la red antigua antes de que entre en funcionamiento la red nueva. No se puede instalar un nuevo sistema operativo mientras el sistema dañado siga en funcionamiento. Durante el periodo de transición, las operaciones de continuidad garantizarán la seguridad de la infraestructura crítica, las comunicaciones, las rutas de transporte, los sistemas de agua y las redes de distribución de alimentos.

El objetivo es la estabilidad. No es un caos. Mientras el público se centrará en la falta de información, los sistemas cuánticos se sincronizarán en segundo plano. Sistemas financieros. Sistemas de comunicación. Sistemas de identidad. Sistemas de seguimiento de activos. Todo conectado a la vez.

Por eso la transición no se puede producir gradualmente. El sistema antiguo y el nuevo no pueden funcionar juntos indefinidamente. En algún momento se debe producir, el cambio.

Una vez que se restauren las comunicaciones, el mundo no volverá a ser como era antes. La información que reciba la gente será diferente. La estructura financiera será diferente. Las normas de rendición de cuentas serán diferentes.

Se prevé que la transición traiga consigo una gran cantidad de revelaciones. Todo aquello que antes estaba protegido por el poder institucional quedará expuesto al escrutinio público.

Mucha gente espera un único anuncio. En cambio, cabe esperar una secuencia de anuncios. Una revelación que lleva a otra. Una confirmación que desbloquea la siguiente. Una difusión de información cuidadosamente controlada, diseñada para prevenir el pánico y maximizar la concienciación.

Por eso siempre se ha hecho hincapié en la paciencia. La operación nunca se trató de una sola detención. Una sola elección. Un solo país. Siempre fue mundial.

El viejo mundo se construyó sobre el secreto. El próximo sistema se basa en la transparencia. El viejo mundo se basaba en la dependencia. El próximo sistema se basará en la soberanía.

La cuestión ya no es si puede sobrevivir el antiguo sistema. La pregunta es cuánto de ello permanecerá en pie cuando se complete la transición. La cuenta atrás nunca fue para el apagón, sino para lo que vendrá después.

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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