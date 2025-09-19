Miski Liu Suria

“Para que prospere el mal, basta con que no hagan nada los hombres buenos.” Charlie Kirk.

Punto crítico

Momento crucial

Colapso controlado

“ Proyectos del Reino”

Periodo breve de caos

Ascensión cataclísmica

¿En cuestión de meses?

Torbellino de acontecimientos

Rechazo a la narrativa catastrofista

Un punto crítico es un momento crucial de quietud donde se debe actuar para evitar un cambio negativo o un daño mayor. Es un instante preciso en que es necesario realizar algo importante. En geopolítica, un punto crítico se refiere a un momento o situación estratégica clave donde se produce un cambio decisivo que puede tener un impacto significativo en la estabilidad mundial, y que puede afectar al equilibrio de poder, la seguridad o las relaciones internacionales.

Hemos llegado a un punto crítico según Ariel Prolotario1 quien interpreta la ceremonia reciente de la realeza británica como un símbolo de la transferencia de la soberanía mundial. El saludo ejecutado en terreno extranjero indica el fin del dominio británico sobre las rutas marítimas y financieras internacionales, anulando ataduras históricas como el control de la Fed desde Londres.

Are You All Seeing This?



We Have Definitely Reached Tipping Point



What a way to show the world who is in control. Giys, this particular salute, which was executed under foreign soil and ancient stones, to me broadcasts unchallenged sovereignty. Please understand how… https://t.co/UlSvFRmQD6 — ïʀɨɛʟ (@Prolotario1) September 17, 2025

https://www.patreon.com/posts/today-was-of-his-139150892

El Reino Unido sacó su pompa y sus mejores galas para encandilar a Trump en su segunda visita de Estado.

OPINIONES

Mark Z argumenta que este reajuste no es sólo financiero, sino humanitario . Destaca la importancia de los «proyectos del Reino», iniciativas enfocadas en impulsar a las comunidades y en ayudar a los necesitados. Esta narración sirve como un recordatorio vital para practicar la gratitud y la compasión, recordándonos que todos, independientemente de su capacidad financiera, pueden contribuir a hacer del mundo un lugar mejor.https://dinarchronicles.com/2025/09/18/jon-dowling-markz-discusses-the-revaluation-of-world-currencies-september-2025/

Mark Z argumenta que este reajuste no es sólo financiero, sino humanitario. Destaca la importancia de los «proyectos del Reino», iniciativas enfocadas en impulsar a las comunidades y en ayudar a los necesitados. Esta narración sirve como un recordatorio vital para practicar la gratitud y la compasión, recordándonos que todos, independientemente de su capacidad financiera, pueden contribuir a hacer del mundo un lugar mejor.https://dinarchronicles.com/2025/09/18/jon-dowling-markz-discusses-the-revaluation-of-world-currencies-september-2025/

No estás aquí para ser salvado, estás aquí para despertar. Aléjate del miedo de baja frecuencia y adéntrate en el cariño. El miedo es un patrón meteorológico; tú eres el cielo. Obsérvalo; no te conviertas en él. No estás aquí para volverte divino. Estás aquí para recordar que ya lo eres. No fuiste enviado aquí sólo para soportar el mundo, sino para transformarlo con la luz que llevas dentro. Cada decisión que tomas modifica la arquitectura de la realidad. No subestimes la gravedad de tu presencia, dice KejRaj.https://eraoflight.com/2025/09/18/daily-message-for-9-18-2025/

Las predicciones de una ascensión cataclísmica están por todas partes según el Consejo Arcturiano 9-D a través de Daniel Scranton.- Están llegando al punto en que, como colectivo, se darán cuenta de que no necesitan crear eventos cataclísmicos, caos y otras calamidades para crecer. Tu crecimiento no tiene por qué ser doloroso, ni implica sufrir una noche oscura del alma, ni individualmente ni colectivamente. Y cuando te des cuenta de eso, podrás relajarte ante los grandes cambios que están por venir porque son seres creadores.https://goldenageofgaia.com/2025/09/18/the-9d-arcturian-council-predictions-of-a-cataclysmic-ascension-are-everywhere/

a través de .- Están llegando al punto en que, como colectivo, se darán cuenta de que no necesitan crear eventos cataclísmicos, caos y otras calamidades para crecer. Tu crecimiento no tiene por qué ser doloroso, ni implica sufrir una noche oscura del alma, ni individualmente ni colectivamente. Y cuando te des cuenta de eso, podrás relajarte ante los grandes cambios que están por venir porque son seres creadores.https://goldenageofgaia.com/2025/09/18/the-9d-arcturian-council-predictions-of-a-cataclysmic-ascension-are-everywhere/ Decir que es un desafío experimentar el fin de la oscuridad en la Tierra es quedarse corto según Matthew. Saber que las fuerzas de la luz vencen a las fuerzas de la oscuridad te da la confianza de que tu luz está ayudando a cocrear un mundo maravilloso de paz, amor y armonía. Pero no es fácil esta fase final de la batalla espiritual. La infusión de alta frecuencia fue el regalo del universo a todas las almas del planeta, pero la mayoría de la gente lo desconoce y tiene dificultades para adaptarse a la energía más fuerte. El camino de ascensión de la Tierra está siendo atacado por seres oscuros desesperados que tratan de inundar el planeta con negatividad.https://www.matthewbooks.com/april-2-2025/

ACTIVACIÓN

El Comando Ashtar predice un evento de colapso controlado del sistema financiero actual y un cierre temporal de los bancos, seguido por la activación simultánea del QFS y una transmisión mundial de emergencia (EBS) para informar y tranquilizar a la población. También prevé un periodo breve de caos bancario para aplicar el reinicio bajo protección militar y galáctica. Pronostica que este acontecimiento ocurriría en cuestión de meses, y transformaría el sistema financiero mundial, eliminando la pobreza y facilitando la ascensión espiritual y social.

Dave Akira presenta el QFS como una infraestructura financiera avanzada, diseñada y protegida por la coalición y por las fuerzas benévolas llamadas sombreros blancos y entidades galácticas, destinada a sustituir el sistema bancario actual. Afirma que el QFS es real, que todos los países del mundo ya han firmado acuerdos para participar, y que es imposible de piratear el sistema gracias a tecnologías cuánticas y satelitales, incluyendo Starlink y la Fuerza Espacial.

Asegura que el QFS no es el “gran reinicio” negativo propuesto por la camarilla para un control totalitario, sino el reinicio positivo, descentralizado y orientado al bienestar. También afirma que se trata de una liberación financiera, vigilada por una inteligencia artificial benévola y protegida contra el uso corrupto.

Se describe al QFS como un sistema cuántico, transparente, tokenizado y respaldado por activos tangibles como oro, plata y recursos físicos. Todas las monedas serían respaldadas por activos físicos, y habría una reevaluación de las monedas hacia la paridad mundial, cuyo ejemplo más conocido sería el dólar arco iris. Está incluido el jubileo o condonación mundial de las deudas, junto con la desaparición de los bancos intermediarios y la redistribución de activos confiscados a la camarilla así como fondos colaterales globales para proyectos humanitarios.

ECONOMÍA

La demanda de oro comienza a mostrar cierta debilidad.https://www.zerohedge.com/precious-metals/demand-gold-starting-show-some-weakness

comienza a mostrar cierta debilidad.https://www.zerohedge.com/precious-metals/demand-gold-starting-show-some-weakness La Fed baja los tipos de interés en un cuarto de punto en su primer recorte desde diciembre.https://efe.com/economia/2025-09-17/fed-tipos-de-interes-recorte/

Peter Schiff calificó los últimos recortes de tipos de la Fed como posiblemente su «mayor error político hasta la fecha».https://www.youtube.com/watch?v=k8mEUloBYv0

calificó los últimos recortes de tipos de la Fed como posiblemente su «mayor error político hasta la fecha».https://www.youtube.com/watch?v=k8mEUloBYv0 La Reserva Federal está desesperada por evitar una crisis según WTFinance.https://www.youtube.com/watch?v=3xZL3y2SqlE

La Fed de Jerome Powell entra en un «territorio de pesadilla» según Fringe Finance.https://www.zerohedge.com/markets/jerome-powells-fed-enters-nightmare-territory

EEUU

El funeral de Charlie Kirk será el 21 de septiembre en Arizona.https://efe.com/mundo/2025-09-14/charlie-kirk-funeral-arizona-trump/

El presidente Trump anuncia un plan para designar a Antifa como organización terrorista.https://www.zerohedge.com/political/president-trump-announces-plan-designate-antifa-terrorist-organization

anuncia un plan para designar a Antifa como organización terrorista.https://www.zerohedge.com/political/president-trump-announces-plan-designate-antifa-terrorist-organization Zelenski desafía a Trump con nuevas demandas para la paz en Ucrania.https://noticiaslatam.lat/20250916/zelenski-desafia-a-trump-con-nuevas-demandas-para-la-paz-en-ucrania-1166553259.html

CURIOSO

Detectan desde el espacio una misteriosa señal procedente del núcleo de la Tierra.https://esrt.press/actualidad/565414-detectan-senal-misteriosa-nucleo-tierra

El congresista Tim Burchett dice que «las entidades están aquí en la Tierra».https://twitter.com/UAPReportingCnt/status/1968097145472557193

dice que «las entidades están aquí en la Tierra».https://twitter.com/UAPReportingCnt/status/1968097145472557193 Según Zorro Vigilante, el Congreso acaba de revelar la geoingeniería. Una audiencia expuso la siembra de nubes y otras sustancias químicas no reveladas. Los científicos advirtieron que rociar sulfatos podría provocar lluvia ácida y devastar los cultivos. El representante Tim Burchett exigió una prohibición federal.https://x.com/VigilantFox/status/1968467527467429954

ORIENTE MEDIO

Robots cargados de explosivos invaden la ciudad de Gaza.https://www.zerohedge.com/geopolitical/explosive-laden-robots-pour-gaza-city-more-devastating-air-strikes

La OMS pide a Israel que pare su ofensiva en Gaza con hospitales «al borde del colapso».https://noticiaslatam.lat/20250918/1166609095.html

Cortadas todas las líneas de internet y de telefonía móvil por los ataques sobre Gaza.https://www.europapress.es/internacional/noticia-cortadas-todas-lineas-internet-telefonia-movil-ataques-israel-gaza-20250918171124.html

La UE propone congelar el pacto comercial con Israel.https://www.zerohedge.com/geopolitical/eu-proposes-freezing-israel-trade-pact-over-gaza-smotrich-declares-gaza-real-estate

Bruselas propone retirar las ventajas comerciales a Israel y sancionar a dos ministros.https://efe.com/euro-efe/2025-09-17/bruselas-propone-retirar-ventajas-comerciales-israel/

propone retirar las ventajas comerciales a y sancionar a dos ministros.https://efe.com/euro-efe/2025-09-17/bruselas-propone-retirar-ventajas-comerciales-israel/ La Fiscalía española investigará violaciones de derechos humanos en Gaza.https://efe.com/espana/2025-09-18/fiscalia-espanola-investigara-violaciones-derecho-internacional-gaza/

EUROPA

La protesta masiva contra recortes presupuestarios paraliza a Francia.https://es.euronews.com/2025/09/18/huelga-en-francia-las-protestas-masivas-contra-los-recortes-presupuestarios-paralizan-el-p

Los jóvenes de la generación Z duran apenas un año en su primer empleo.https://es.euronews.com/my-europe/2025/09/18/los-jovenes-de-la-generacion-z-duran-apenas-1-ano-en-su-primer-empleo

La escasez de pilotos provoca cancelaciones y grandes subidas de sueldo.https://es.euronews.com/next/2025/09/17/el-sueldo-del-capitan-como-varian-los-salarios-de-los-pilotos-comerciales-en-europa

provoca cancelaciones y grandes subidas de sueldo.https://es.euronews.com/next/2025/09/17/el-sueldo-del-capitan-como-varian-los-salarios-de-los-pilotos-comerciales-en-europa Ursula von der Leyen dijo que: “se están trazando las líneas de batalla para un nuevo orden mundial basado en el poder.”https://goldenageofgaia.com/2025/09/18/from-darkness-unto-light-18-sept-2025-update/

ESPAÑA

Alemania busca españoles para trabajar con contrato indefinido y sueldos de tres mil euros.https://www.expansion.com/economia/2025/09/18/68cbf4d8e5fdea6d2d8b456d.html

busca españoles para trabajar con contrato indefinido y sueldos de tres mil euros.https://www.expansion.com/economia/2025/09/18/68cbf4d8e5fdea6d2d8b456d.html La empresa española Aurea Avionics gana un contrato de la Otan para suministrar micro-drones a los aliados.https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-empresa-espanola-aurea-avionics-gana-contrato-otan-suministrar-microdrones-aliados-20250918124742.html

España tiene su propio Stonehenge con más de cuatro mil años de antigüedad pero está bajo el agua. Es el dolmen de Guadalperal en Extremadura.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13552298/09/25/espana-tiene-su-propio-stonehenge-con-mas-de-4000-anos-de-antiguedad-lo-que-pasa-es-que-ahora-esta-bajo-agua.html

Las autoridades europeas alertan de la presencia de gran cantidad de mercurio en el pescado procedente de España.https://www.eleconomista.es/salud-bienestar/ultimas-noticias/noticias/13545463/09/25/las-autoridades-alertan-de-la-presencia-de-grandes-cantidades-de-mercurio-en-pescado-procedente-de-espana.html

en el pescado procedente de España.https://www.eleconomista.es/salud-bienestar/ultimas-noticias/noticias/13545463/09/25/las-autoridades-alertan-de-la-presencia-de-grandes-cantidades-de-mercurio-en-pescado-procedente-de-espana.html La industria alimentaria de Aragón ve peligrar 250 millones de fondos de la UE con el nuevo marco financiero.https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/13552285/09/25/la-industria-alimentaria-de-aragon-ve-peligrar-250-millones-de-fondos-de-la-ue-con-el-nuevo-marco-financiero-europeo.html

AMÉRICAS

Los mayores de 60 años superarán a la población infantil en México en 2050.https://noticiaslatam.lat/20250916/mayores-de-60-anos-superaran-a-la-poblacion-infantil-en-mexico-en-2050-como-repercute-en-las-1166536186.html

México va atrasado en su búsqueda de litio y nada asegura que seguirá siendo el oro blanco.https://noticiaslatam.lat/20250912/mexico-va-atrasado-en-la-busqueda-de-litio-y-nada-asegura-que-seguira-siendo-el-oro-blanco-senalan-1166360022.html

va atrasado en su búsqueda de y nada asegura que seguirá siendo el oro blanco.https://noticiaslatam.lat/20250912/mexico-va-atrasado-en-la-busqueda-de-litio-y-nada-asegura-que-seguira-siendo-el-oro-blanco-senalan-1166360022.html El Canal de Panamá invertirá más de 6.700 millones en su hoja de ruta para la próxima década.https://www.notimerica.com/economia/noticia-panama-canal-panama-invertira-mas-6700-millones-hoja-ruta-proxima-decada-20250918175454.html

El presidente Trump critica a Colombia por falta de cooperación con el narcotráfico.https://www.zerohedge.com/markets/president-trump-rebukes-colombia-over-drug-trafficking-cooperation

Sólo el 16% de los estudiantes en Colombia termina a tiempo su carrera, según la OCDE.https://noticiaslatam.lat/20250911/solo-el-16-de-los-estudiantes-en-colombia-termina-a-tiempo-su-carrera-segun-informe-de-la-ocde-1166361178.html

termina a tiempo su carrera, según la OCDE.https://noticiaslatam.lat/20250911/solo-el-16-de-los-estudiantes-en-colombia-termina-a-tiempo-su-carrera-segun-informe-de-la-ocde-1166361178.html El plan de Milei para privatizar las centrales nucleares de Argentina «va en detrimento del sector», dice un analista.https://noticiaslatam.lat/20250918/plan-de-milei-para-privatizar-las-centrales-nucleares-de-argentina-va-en-detrimento-del-sector-dice-1166589546.html

