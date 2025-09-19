Home / Periodismo Alternativo y de Misterio / Momento crucial

Momento crucial

Por
septiembre 19, 2025

Miski Liu Suria

Para que prospere el mal, basta con que no hagan nada los hombres buenos.” Charlie Kirk.

Punto crítico

Un punto crítico es un momento crucial de quietud donde se debe actuar para evitar un cambio negativo o un daño mayor. Es un instante preciso en que es necesario realizar algo importante. En geopolítica, un punto crítico se refiere a un momento o situación estratégica clave donde se produce un cambio decisivo que puede tener un impacto significativo en la estabilidad mundial, y que puede afectar al equilibrio de poder, la seguridad o las relaciones internacionales.

Hemos llegado a un punto crítico según Ariel Prolotario1 quien interpreta la ceremonia reciente de la realeza británica como un símbolo de la transferencia de la soberanía mundial. El saludo ejecutado en terreno extranjero indica el fin del dominio británico sobre las rutas marítimas y financieras internacionales, anulando ataduras históricas como el control de la Fed desde Londres.

El Reino Unido sacó su pompa y sus mejores galas para encandilar a Trump en su segunda visita de Estado.

El Reino Unido saca su pompa y sus mejores galas para encandilar a Trump en su segunda visita de Estado

OPINIONES

  • Mark Z argumenta que este reajuste no es sólo financiero, sino humanitario. Destaca la importancia de los «proyectos del Reino», iniciativas enfocadas en impulsar a las comunidades y en ayudar a los necesitados. Esta narración sirve como un recordatorio vital para practicar la gratitud y la compasión, recordándonos que todos, independientemente de su capacidad financiera, pueden contribuir a hacer del mundo un lugar mejor.https://dinarchronicles.com/2025/09/18/jon-dowling-markz-discusses-the-revaluation-of-world-currencies-september-2025/
  • No estás aquí para ser salvado, estás aquí para despertar. Aléjate del miedo de baja frecuencia y adéntrate en el cariño. El miedo es un patrón meteorológico; tú eres el cielo. Obsérvalo; no te conviertas en él. No estás aquí para volverte divino. Estás aquí para recordar que ya lo eres. No fuiste enviado aquí sólo para soportar el mundo, sino para transformarlo con la luz que llevas dentro. Cada decisión que tomas modifica la arquitectura de la realidad. No subestimes la gravedad de tu presencia, dice KejRaj.https://eraoflight.com/2025/09/18/daily-message-for-9-18-2025/
  • Las predicciones de una ascensión cataclísmica están por todas partes según el Consejo Arcturiano 9-D a través de Daniel Scranton.- Están llegando al punto en que, como colectivo, se darán cuenta de que no necesitan crear eventos cataclísmicos, caos y otras calamidades para crecer. Tu crecimiento no tiene por qué ser doloroso, ni implica sufrir una noche oscura del alma, ni individualmente ni colectivamente. Y cuando te des cuenta de eso, podrás relajarte ante los grandes cambios que están por venir porque son seres creadores.https://goldenageofgaia.com/2025/09/18/the-9d-arcturian-council-predictions-of-a-cataclysmic-ascension-are-everywhere/
  • Decir que es un desafío experimentar el fin de la oscuridad en la Tierra es quedarse corto según Matthew. Saber que las fuerzas de la luz vencen a las fuerzas de la oscuridad te da la confianza de que tu luz está ayudando a cocrear un mundo maravilloso de paz, amor y armonía. Pero no es fácil esta fase final de la batalla espiritual. La infusión de alta frecuencia fue el regalo del universo a todas las almas del planeta, pero la mayoría de la gente lo desconoce y tiene dificultades para adaptarse a la energía más fuerte. El camino de ascensión de la Tierra está siendo atacado por seres oscuros desesperados que tratan de inundar el planeta con negatividad.https://www.matthewbooks.com/april-2-2025/

ACTIVACIÓN

El Comando Ashtar predice un evento de colapso controlado del sistema financiero actual y un cierre temporal de los bancos, seguido por la activación simultánea del QFS y una transmisión mundial de emergencia (EBS) para informar y tranquilizar a la población. También prevé un periodo breve de caos bancario para aplicar el reinicio bajo protección militar y galáctica. Pronostica que este acontecimiento ocurriría en cuestión de meses, y transformaría el sistema financiero mundial, eliminando la pobreza y facilitando la ascensión espiritual y social.

Dave Akira presenta el QFS como una infraestructura financiera avanzada, diseñada y protegida por la coalición y por las fuerzas benévolas llamadas sombreros blancos y entidades galácticas, destinada a sustituir el sistema bancario actual. Afirma que el QFS es real, que todos los países del mundo ya han firmado acuerdos para participar, y que es imposible de piratear el sistema gracias a tecnologías cuánticas y satelitales, incluyendo Starlink y la Fuerza Espacial.

Asegura que el QFS no es el “gran reinicio” negativo propuesto por la camarilla para un control totalitario, sino el reinicio positivo, descentralizado y orientado al bienestar. También afirma que se trata de una liberación financiera, vigilada por una inteligencia artificial benévola y protegida contra el uso corrupto.

Se describe al QFS como un sistema cuántico, transparente, tokenizado y respaldado por activos tangibles como oro, plata y recursos físicos. Todas las monedas serían respaldadas por activos físicos, y habría una reevaluación de las monedas hacia la paridad mundial, cuyo ejemplo más conocido sería el dólar arco iris. Está incluido el jubileo o condonación mundial de las deudas, junto con la desaparición de los bancos intermediarios y la redistribución de activos confiscados a la camarilla así como fondos colaterales globales para proyectos humanitarios.

ECONOMÍA

EEUU

CURIOSO

ORIENTE MEDIO

EUROPA

ESPAÑA

AMÉRICAS

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)

Miski Liu Suria

