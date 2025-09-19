Por Nicolás Martín Jodar

OK gracias vuelves al mismo pan y circo pro viniente de la desinfección masiva, de la manipulación masiva, de la desviación masiva y del aborregamiento masivo, etc. En virtud de los cuáles hacen una profunda derivación masiva sobre todo el inicio de la Tercera Guerra Mundial interplanetaria procedentes de los atentados de falsa bandera contra las torres gemelas de Nueva York, procedentes de los atentados de falsa bandera de España del 11 M contra la soberanía de los españoles, y continúa dicha Tercera Guerra Mundial silenciosamente espiritual y acudiendo a la fase de los experimentos génicos genocidas, criminales mal llamados inoculación es masiva, confinamientos políticos criminales, mascarillas, secuestros masivos domiciliarios, encarcelamientos masivos domiciliarios, asesinatos masivos sanitarios, crímenes masivos de lesa humanidad masivos criminales, provocados por los mismos políticos españoles de todos los colores, después pretenden hacernos creyentes del circo climático como consecuencias de la mal llamada dana de Valencia. Fuegos forestales masivos y la devastación masiva de los cultivos primarios, la tasación masiva de los campos olivareros y un largo etc de crímenes masivos hechos a sabiendas por los mismos políticos españoles criminales de todos los colores, etc, despierta ya de la insumisión, de la desinformación, de la manipulación, de la corrupción política y de los golpes de estado políticos sanitarios de España contra todos los españoles de bien y de buena fe etc saludos cordiales.

Por Nicolás Martín Jodar