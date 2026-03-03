Museo de Almería y Amigos de la Alcazaba ponen en marcha el ciclo de conferencias sobre cerámica ‘Keramos’

La segunda cita será este jueves, 5 de marzo, con “Cuanto más prehistórico, más auténtico. La vanguardia visita a sus ancestros», impartida por María Bolaños Atienza, doctora en Historia del Arte

La inquietud por profundizar siempre en distintos ámbitos de la cultura, el patrimonio, la historia o el arte es denominador común del Museo de Almería que gestiona la delegación territorial de Turismo, Cultura y Deporte y de la Asociación Amigos de la Alcazaba. Por ello, ambas entidades vuelven a unirse para desarrollar un nuevo ciclo de conferencias que bajo el título de ‘Keramos’ propone reflexionar y profundizar en la historia, el arte y la práctica de la cerámica desde múltiples perspectivas. El ciclo reúne a tres de las primeras figuras del mundo del arte y la museología.

Tras la primera cita del pasado jueves, 19 de febrero, con Salvador Haro González y ‘Picasso y la fascinación por la cerámica’, la segunda de las tres conferencias será este jueves, 5 de marzo, a las 19.00 horas, en el salón de actos del Museo de Almería y con entrada libre hasta completar aforo, con ‘Cuanto más prehistórico, más auténtico. La vanguardia visita a sus ancestros’, que será impartida por María Bolaños Atienza, doctora en Historia del Arte, reconocida especialista en museología, historia de los museos y escultura, directora del Museo Nacional de Escultura (2008-2021).

Una propuesta para descubrir cómo el arte contemporáneo dialoga con sus raíces prehistóricas, y un divertido recorrido por la relación entre los artistas de vanguardia y la arqueología, que dará cuenta de los malentendidos, ilusiones y fantasmas que rodean esa relación.

La tercera y última conferencia del ciclo de Museo de Almería y Amigos de la Alcazaba será el jueves, 12 de marzo, de nuevo a las 19.00 horas y con entrada libre con ‘Del Afar al Museo’, que correrá a cargo de Leticia Sastre Sánchez, Subdirectora Adjunta de Museos Estatales en el Ministerio de Cultura. Experta en historia del arte, museografía y diseño expositivo, con una trayectoria profesional vinculada al desarrollo de colecciones, exposiciones y políticas culturales desde instituciones de referencia.

La cerámica, compañera de la Humanidad

Y el ser humano tomó en sus manos la tierra, la moldeó con agua y con su aliento le dio vida. El fuego grabó su memoria en las huellas de sus manos, las incisiones decorativas, el color de sus pigmentos… La cerámica fue la gran promesa humana, antes que el metal, antes que la escritura. Ahora podía retener en ella el grano y el agua, pero también hacer visibles sus dioses, sus símbolos y sus relatos. De la cerámica aprendió la paciencia, la fórmula mágica de la humedad y temperatura exacta.

La humilde arcilla, de frágil apariencia, tenía la fuerza para vencer al tiempo. Por ello se convirtió en la mejor amiga de los arqueólogos, a los que les contaría su historia y la humanidad de sus autores. La cerámica nunca ha dejado de acompañarnos en nuestro camino, en todas las tierras, en todos los tiempos, cerámica popular y cerámica de vanguardia, por la que tantos artistas mostraron especial interés en buscar nuevos medios de expresión, en diálogo con sus ancestros.