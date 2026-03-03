La concejala Fátima Herrera pide una reunión a la alcaldesa para conocer su propuesta al Ministerio sobre la estación de tren y los terrenos del soterramiento

Es la tercera vez que la portavoz socialista solicita por escrito ese encuentro, después de que la alcaldesa no haya respondido a las peticiones previas

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha registrado un escrito (el tercero) dirigido a la alcaldesa, María Vázquez, en el que solicita formalmente una reunión para abordar dos asuntos de máxima importancia para el futuro de la ciudad: la propuesta de uso para la antigua estación de tren y el plan urbanístico para los terrenos que se liberarán con las obras del soterramiento del ferrocarril.

El objetivo principal de este encuentro es conocer de primera mano la propuesta que el equipo de gobierno tiene previsto trasladar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para dar un uso distinto al ferroviario al histórico edificio de la estación.

“A día de hoy, desconocemos el detalle de los objetivos de la alcaldesa para este espacio emblemático puesto que, al margen de declaraciones en prensa, no hemos visto ningún documento”, ha señalado Herrera, quien considera “fundamental” que un proyecto de tal envergadura cuente con la máxima transparencia y con el consenso de los grupos políticos que representan a los almerienses.

En segundo lugar, la portavoz socialista ha mostrado su interés en conocer en detalle la propuesta urbanística que el Ayuntamiento quiere desarrollar en los suelos que quedarán en superficie una vez finalicen las obras del soterramiento.

“Estamos hablando de una oportunidad histórica para el futuro de una zona estratégica de nuestra ciudad”, ha destacado, si bien considera que “la alcaldesa no debería diseñar este futuro a espaldas del resto de la corporación y, por tanto, de los propios almerienses».

Para Fátima Herrera, “la colaboración y la lealtad entre instituciones son más necesarias que nunca”. En este sentido, ha subrayado que «el Gobierno de España, está cumpliendo con Almería, con una inversión histórica para hacer realidad el soterramiento. Esperamos que el Ayuntamiento siga trabajando codo con codo con el resto de administraciones para que el resultado de esta gran transformación sea el mejor posible para nuestra ciudad”.

Por ello, ha concluido, “es imprescindible que la alcaldesa comparta sus proyectos, los dé a conocer a toda la sociedad almeriense, y permita que el PSOE, como principal partido de la oposición, pueda aportar su visión y sus propuestas en beneficio del interés general de Almería». Se trata del tercer escrito que la portavoz socialista dirige a la alcaldesa tras el silencio de ésta ante las dos peticiones anteriores.