Obras A-7 (T.M. Níjar)

GabinetedePrensa junio 9, 2026 0
Autovia A 7 Viator

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7:

  • Entre los PPKK 747+000 y 744+000 (T.M. Níjar), en sentido decreciente se realizará el cierre de todos los carriles con transfer. Las actuaciones están previstas el 10 de junio desde las 08:00 h. hasta las 18:00 h.
  • Entre los PPKK 810+100 y 808+800 (T.M. La Mojonera y Vícar), en sentido decreciente se realizará el cierre del carril izquierdo. Las actuaciones están previstas desde las 08:00 h. del 10 de junio hasta las 18:00 h. del 11 de junio.
  • Entre los PPKK 843+100 y 845+100 (T.M. Adra), en sentido creciente se realizará el cierre del carril derecho. Las actuaciones están previstas los días 10 y 11 de junio desde las 08:00 h. hasta las 18:00 h.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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