Alonso ha destacado la mejora de instalaciones, confort térmico y digitalización en el CEIP Santa Cruz e IES Valle del Andarax del municipio de Almería

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco Alonso, ha visitado el colegio Santa Cruz de Canjáyar (Almería) donde ha destacado la “inversión sin precedentes” que la Junta de Andalucía está acometiendo este curso 2025-26 en los centros educativos de este municipio de la Alpujarra de Almería.

Al respecto, el titular de la Administración educativa provincial ha informado de que “la Consejería de Desarrollo Educativo y FP invierte este curso 200.000 euros en la mejora de las instalaciones y en la implementación del confort térmico y la digitalización del CEIP Santa Cruz y en el IES Valle del Andarax de Canjáyar”. De esta manera, ha explicado Alonso, la Junta de Andalucía pone a disposición de estos centros educativos públicos “una importante partida económica que tiene como objetivo atender también a las necesidades en función de la diversidad territorial y las características específicas de su comunidad educativa”.

La inversión ejecutada este curso 2025-26, ha detallado el delegado de la Junta, contempla “50.756,66 euros a para Aulas Digitales Interactivas (ADIS), 16.063,79 euros destinados a la mejora del Confort Térmico de los espacios educativos y 125.136,89 euros que los centros han gestionado en la mejora de instalaciones y adquisición de material inventariable en función necesidades”. Un “esfuerzo inversor”, en palabras de Alonso” que ilustra que la Junta de Andalucía cumple el compromiso de mejorar los entornos educativos de la provincia de Almería que, tal y como está sucediendo con los centros educativos de Canjáyar, están experimentado en los una visible mejora está garantizando a los almerienses entonos educativos adecuados para la actividad docente y el aprendizaje del alumnado”.

El colegio Santa Cruz ha recibido este curso casi 44.000 euros

El delegado de Desarrollo Educativo y FP ha informado también durante su visita al centro de Educación Infantil y Primaria Santa Cruz de la inversión- cercana a los 44.00- que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha destinado este colegio, detallando que, de esta cantidad 15.450,36 euros se han destinado a la implementación de la digitalización del centro con nuevas Aulas Digitales Interactivas, casi 16.000 euros corresponden a la mejora del Confort Térmico de los espacios educativos y 25.136,89 euros se van a emplear en mejorar las instalaciones del colegio a través del Plan ‘Mejora tu centro’.

Finalmente, la alcaldesa, Antonia Urrutia, ha señalado que “nuestros niños y niñas son el futuro de Canjáyar y es fundamental que puedan formarse en las mejores condiciones posibles. Esta importante inversión de la Junta de Andalucía permite dotar al centro de nuevos recursos y mejorar sus instalaciones, reforzando así la calidad educativa que reciben nuestros escolares”.

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