Obras en la A-7, término municipal de Roquetas de Mar

septiembre 17, 2025 3:34 pm

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se va a proceder a la realización de trabajos de mantenimiento:

A-7 Entre los PPKK 795+400 y 796+700 (Término municipal de Roquetas de Mar) en sentido creciente se realizará el cierre del carril derecho.

Los trabajos se llevarán a cabo desde las 22:30h. del día 18 de septiembre hasta las 06:30h. del día19 de septiembre.

A-7 Entre los PPKK 797+000 y 795+900 (Término municipal de Roquetas de Mar) en sentido decreciente se realizará el cierre del carril derecho.

Los trabajos se llevarán a cabo desde las 22:30h. del día 18 de septiembre hasta las 06:30h. del día19 de septiembre.

