El Pleno impulsa en Carboneras la Ordenanza para que las empresas de energía, gas, agua o hidrocarburos paguen tasas

El alcalde destaca que la medida, aprobada inicialmente, está avalada técnicamente y se prevé aplicar a partir de 2027

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha dado luz verde a la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por parte de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. La medida ha salido adelante con seis votos a favor -los del alcalde, el Partido Popular y el edil socialista Andrés Belmonte- y siete abstenciones –por parte del resto de la Corporación-.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha mostrado su satisfacción por una aprobación con la que se pretende obtener ingresos de grandes corporaciones que vendrían a sanear y reforzar la situación de las arcas municipales. En ese sentido, ha detallado que actualmente ya existen municipios en España que han conseguido cobrar esta tasa con seguridad jurídica.

Para trasladar ese marco al Consistorio carbonero, ha dado a conocer que se comenzó a trabajar hace más de un año ordenando la elaboración de un informe técnico, jurídico y económico realizado por expertos en el ingeniería y en tributos. A partir de ahí, los servicios municipales han contado con las consideraciones oportunas recogidas en ese documento para la redacción de una Ordenanza que ha sido elevada a Pleno con la previsión de que, tras resolver las posibles alegaciones dentro del periodo de información pública que se abre ahora, se apruebe definitivamente y se pueda comenzar la recaudación efectiva en el ejercicio 2027.

En su intervención, Hernández ha agradecido los apoyos recibidos para sacar adelante una ordenanza que tendrá especial impacto debido a la importante presencia de tendido eléctrico sobre terreno municipal. Además, ha recordado que los gobiernos del PSOE “solían incluir la posible recaudación por este concepto en sus presupuestos, basándose en una ordenanza obsoleta de los años noventa, y a pesar de que nunca se llegó a recaudar”. “Estamos en un Plan de Ajuste precisamente por situaciones como esa, porque se presupuestaba sin recaudar realmente. Ahora toca buscar nuevos ingresos que no recaigan en el bolsillo de la ciudadanía, como es este caso”, ha subrayado el regidor.

Conjunto residencial

En otro orden de cosas, la sesión plenaria ha aprobado de forma definitiva el Estudio de Detalle para la ordenación de un conjunto residencial situado en una parcela de la calle Vícar de la localidad.

La futura promoción de viviendas ha salido adelante con seis votos a favor -del alcalde, los concejales del PP y el edil del PSOE Andrés Belmonte-, cinco votos en contra -tres de concejales socialistas con su portavoz, José Luis Amérigo, a la cabeza, y los dos de los ediles no adscritos- y dos abstenciones –de dos concejalas del PSOE-.

Hernández ha aclarado que la tramitación de esta promoción se ha vuelto a elevar a pleno tras estimarse el recurso de reposición interpuesto por el promotor privado, en el que advertía de que se trata de un procedimiento reglado que cumple con la totalidad de los requisitos legales y técnicos exigidos y que, por lo tanto, no podía ser rechazado por el plenario, tal y como había sucedido durante la sesión del mes de mayo.

En ese sentido, el alcalde ha recordado que la obligación de la administración local es dar trámite a los proyectos de desarrollo empresarial ajustados a la Ley. De ese modo, tras defender la libertad de voto de cada concejal, también ha apelado en este apartado al cumplimiento de la legalidad, al respeto hacia el trabajo de los funcionarios públicos y a la defensa del interés general.

Plan de Emergencias

Por último, el Pleno ha aprobado una moción, presentada por urgencia, por el Grupo Municipal Socialista solicitando la elaboración y aprobación de un Plan Territorial de Emergencias Municipal. Durante el debate relacionado con la misma, el alcalde ha informado de que desde el Ayuntamiento llevan meses trabajando en este documento en estrecha colaboración con la Diputación Provincial de Almería y el Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense.

El borrador ya redactado ha sido remitido a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para su revisión técnica y redacción definitiva, con la previsión de elevarlo a Pleno para su próxima aprobación. “Sabemos que es necesario contar con este Plan de Emergencias, una evidencia que aún es más clara observando la situación de los incendios en estas últimas semanas, por lo que ya estamos haciendo los deberes”, ha concluido Salvador Hernández.

Relacionado