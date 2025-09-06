Pampanico da comienzo a sus fiestas patronales en honor a San Rafael con actividades infantiles y el pregón

El núcleo de Pampanico ya está viviendo sus fiestas patronales en honor a San Rafael Arcángel con una programación repleta de propuestas que van desde cine, teatro y actividades lúdicas a música para todas las edades.

Ayer tuvo lugar una de las actividades centrales del calendario de propuestas, la lectura del pregón que contó con la presencia de la concejal de Cultura, Elena Gómez, y el concejal de Mantenimiento y Servicios, Bernardo Robles, junto al presidente de la Junta Local, Salvador Aguilera y que corrió a cargo de José Antonio Cabrera, quien dedicó unas emotivas palabras tanto a los orígenes del núcleo, como a su presente y futuro donde varias generaciones de su familia han tenido y tienen sus raíces.

Durante la tarde del viernes también hubo espacio para los más pequeños con merienda infantil a cargo de la Asociación de Mujeres Inmaculada desde las 18.00 horas, teatro y cuenta cuentos. Después del pregón se llevó a cabo la coronación de reina y damas en la caseta municipal y la noche finalizó con la actuación del grupo ‘Los Guachorneis’.

La programación continuará durante el fin de semana y finalizará el domingo con la celebración del a Misa rociera en honor a San Rafael a las 20.00 horas y la posterior procesión de la imagen por las calles del núcleo.