‘Preseason Voley’ de Mintonette reúne a más de 1.200 jugadores de toda España

El concejal Antonio Casimiro asiste al torneo, enmarcado en la Semana del Deporte y en el objetivo de que Almería sea destino del turismo deportivo

Un total de 1.200 jugadores de categorías desde Benjamín hasta Junior disfrutan de su deporte favorito a lo largo del día de hoy en la ‘Preseason Voley’ que organiza el club Mintonette. El Palacio de los Juegos Mediterráneos se ha llenado de niños y jóvenes, de 7 a 21 años, entrenando y participando en esta competición, ya tradicional, con la que se da inicio a la temporada. Además, es un evento que vuelve a situar a la ciudad como destino del turismo deportivo, pues los chavales y sus familiares llegados de diferentes provincias generan economía para Almería.

En concreto, participan clubes procedentes de Alicante, Murcia, Granada y Jaén, y a ellos suman los equipos almerienses club voley de Berja, club Al-Bayyana, club Ulemu de El Ejido, y, por supuesto, Mintonette.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha visitado el torneo y entregado medallas, y ha afirmado que “estamos celebrando la Semana del Deporte con múltiples actividades, hoy en el Mirador de la Rambla, la Plaza de las Velas, El Palmeral, el Estadio de la Juventud Emilio Campra, el Toyo, y el Palacio de los Juegos. Entre todas destaca por el número de participantes la ‘Preseason Voley’, que organiza Mintonette. Es espectacular ver el ambiente que se respira en el Palacio. Felicidades a Mintonette por el buen trabajo que realiza con la cantera durante todo el año, y seguimos trabajando para fomentar la actividad física entre los almerienses”.

Antes, el concejal ha visitado la exhibición y actividad de acercamiento de la agrupación deportiva La Salle al público en el Mirador de la Rambla, con un circuito de habilidades gimnásticas. Ahí el concejal ha sido recibido por el coordinador, Antonio Yagüe. En la Plaza de las Velas, Torneo 3×3 de Baloncesto de la mano de la Delegación Provincial de la Federación de Baloncesto y su delegado, José Cara.

También El Palmeral estaba repleto de actividades, donde sobresale kayak inclusivo con Altea. Más de 350 deportistas de toda España han participado esta mañana en el G-Race, uniendo fuerza, resistencia y elasticidad. En El Toyo, el XII Torneo de Ajedrez Memorial Juan Martínez Sola.

Y esta tarde rugby con URA, aprendizaje de salvamento con Socorrista Pro, y pickleball, entre otras propuestas.

Mañana, domingo, concluye la Semana del Deporte

El programa de la Semana del Deporte, que se celebra del 18 al 28 de septiembre, continuará mañana, domingo, con:

Domingo 28 de septiembre

Aprende a jugar a Klask (CDB Padre Huelin) – Mirador de la Rambla. 10:30 horas.

Sendero Urbano Patrimonial Entre Parques, PMD Almería, Monumento víctimas almerienses Mauthausen, Parque de las Almadrabillas. 18:45 horas.