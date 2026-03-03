Dalías conmemora el Día de la Mujer con actividades durante los días previos

El Ayuntamiento de Dalías ha presentado la programación oficial con motivo del Día Internacional de la Mujer, una agenda de actividades culturales, sociales e institucionales que dará comienzo hoy y se extenderá hasta el próximo 8 de marzo. El objetivo de esta iniciativa es reconocer el papel fundamental de la mujer en la sociedad, promover la igualdad real y efectiva y fomentar la participación ciudadana en torno a esta conmemoración.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha destacado durante la presentación que “esta programación es una muestra del compromiso firme de nuestro municipio con la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento, la capacidad y la contribución de las mujeres en todos los ámbitos”. Por su parte, la concejal de Asuntos Sociales, María Dolores Gómez, ha subrayado la importancia de “seguir generando espacios de reflexión, cultura y convivencia que visibilicen el papel de la mujer y promuevan valores de respeto e igualdad”.

La programación arranca el martes día 3 con el inicio del Taller de Expresión Teatral, una actividad formativa que se desarrollará también los días 17, 24 y 31 de marzo. El taller tendrá lugar en la Casa de la Cultura a las 17:00 horas. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción en el Ayuntamiento de Dalías. Esta propuesta busca fomentar la creatividad, la autoestima y el empoderamiento a través de las artes escénicas.

El viernes día 6 será el turno de la música con el concierto “WOMEN MUSIC TRIBUTE”, un espectáculo que pondrá en valor el papel de la mujer en la industria musical, especialmente en géneros como el rock, el pop y la música disco. El concierto se celebrará en el Teatro Municipal a las 21:30 horas. La entrada será libre hasta completar aforo, ofreciendo así una oportunidad abierta a toda la ciudadanía para disfrutar de una velada cultural dedicada al talento femenino.

El sábado día 7 tendrá lugar el acto institucional con la lectura del Manifiesto, que se celebrará en la Plaza Cristo de la Luz a las 10:30 horas. Este acto simboliza el compromiso colectivo con la igualdad y los derechos de las mujeres. A continuación, la programación continuará con un cuentacuentos en la Plaza de las Flores, organizado por la Asociación de Mujeres Dalayat, una actividad pensada para el disfrute de toda la familia y especialmente del público infantil.

Finalmente, el domingo día 8 se celebrará una comida conmemorativa organizada por la Asociación de Mujeres Dalayat en el Casino Dalías a las 14:00 horas, un encuentro de convivencia que pondrá el broche final a una semana de actividades dedicadas a reconocer, celebrar y reivindicar el papel de la mujer en nuestra sociedad.

Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a participar activamente en los distintos actos programados y a sumarse a esta celebración colectiva en favor de la igualdad y agradece la colaboración de la Asociación de Mujeres Dalayat por su participación y organización de actividades.