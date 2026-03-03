Luciano y Nico Moreno encabezan el nuevo avance de nombres para Dreambeach Costa del Sol





El festival ha presentado hoy doce nuevos shows para su próxima edición en Vélez-Málaga

Dreambeach Festival ha presentado su próxima edición en Vélez-Málaga. La primera edición de Dreambeach Costa del Sol ha confirmado nuevos headliners como Luciano o Nico Moreno, que se suman a David Guetta como reclamos en esta primera entrega del festival en Málaga. Los días 31 de julio y 1 de agosto Dreambeach aterrizará en Vélez-Málaga con dos jornadas de música electrónica en un cartel que coloca en lo más alto el Special Monolith Show de David Guetta.



Durante la presentación de los nuevos artistas confirmados, el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, resaltó la importancia de la cita: “La calidad del cartel de esta edición de Dreambeach confirma que Vélez-Málaga se consolida como un destino cultural y turístico de primer nivel. Este festival atraerá a miles de personas y supondrá un impulso significativo para la economía local y el comercio de nuestra ciudad. Agradecemos a los hermanos Toro por apostar por la capital de la Axarquía, una tierra de oportunidades y proyectos innovadores. Nos espera un verano histórico que será recordado por vecinos, visitantes y aficionados a la música de todo el país”.



Gonçalo Miranda, ha destacado el paso por el festival del tour mundial bajo el claim Monolith Show de David Guetta. Un espectáculo audiovisual sin precedentes con una diseño de producción específico que combinará un monolito de quince metros con una espectacular pantalla con proyecciones en 3D como acompañamiento exclusivo del show de David Guetta. Además, el director de contratación de Dreambeach ha destacado la presencia de doce nuevos nombres en un cartel que continúa creciendo para presentar una combinación ganadora para este verano en Vélez-Málaga.



Uno de los nombres que se coloca en lo alto del cartel es Luciano. El dj y productor suizo, creador de Cadena es un imprescindible de la escena global. Será uno de los artistas más esperados de la edición. También el hard techno se coloca en una posición preeminente, con uno de sus principales exponentes, el francés Nico Moreno, que pasará por Dreambeach Costa del Sol este verano.



Dreambeach ha compartido un completo plantel de nuevos nombres que se suman a su nómina, con claves de cada uno de los géneros de la música de baile, desde el hard techno de Jazzy B2B Jowi, a Born On Road, colectivo británico de referencia en la escena drum and bass, circuito en el que también destaca Pola & Bryson, el sonido house & deep house de Hannah Wants o Wizard, o la propuesta del productor teutón emascarado SNTS.



No podía faltar en Dreambeach el apoyo a la escena breakbeat con artistas como Future Squad B2B Dj Rasco, Karpin y Norbak, que cierran este nuevo avance de nombres para el festival, como ha indicado Gonçalo Miranda. Dreambeach Costa del Sol ha confirmado ya para su 12º edición, y primera en la provincia de Málaga marcas como DNB All Stars, No Where by Paco Osuna, Blackworks, LOOP, Rímika o Híbrida, o nombres como David Guetta Special Monolith Show, Eric Prydz, Charlie Tee, Dj Zinc, Eptic, Hedex B2B BOU, Lady Walks B2B Stanton Warriors, Mathame, Melanie Ribbe, MIAU presents MULTIPLE, NGHTMRE, Nikolina, Onlynumbers, Vendex o Yanamasté.



La última entrega del evento en 2025 reuníó a más de 90.000. La Organización está trabajando en el primer avance de programación que comenzará a dar forma a Dreambeach Costa del Sol. Una apuesta por actualizar la propuesta de Dreambeach, de la mano de una producción que podrá la comodidad de los dreamers como su principal objetivo, en un nuevo recinto con estructuras espectaculares, con cuatro escenarios independientes, por donde pasarán artistas nacionales e internacionales durante dos únicas jornadas, viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto. Dreambeach está apoyado por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Con el patrocinio del INAEM.

Entradas a la venta en www.dreambeach.es

